Мужчина бросился под авто — очевидец снял "ужасное" ДТП в Бишкеке

11 мая 2017, 11:46 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В социальной сети Facebook появилось видео, запечатлевшее, как мужчина бросается под колеса ехавшего навстречу автомобиля.

"Автоподстава "Наезд на пешехода" в Бишкеке. Актерское мастерство на высоте", - говорится в описании к видео.

Запись сделана на проспекте Чингиза Айтматова, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан администратор страницы, на которой размещено видео. По его словам, этими кадрами поделился сам очевидец, объяснивший, что шел по улице и заметил человека, который пытался броситься под машину. Прохожий успел запечатлеть этот момент на камеру телефона.