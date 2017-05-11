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Мужчина бросился под авто — очевидец снял "ужасное" ДТП в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425236-ru.html

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11 мая 2017, 11:46       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В социальной сети Facebook появилось видео, запечатлевшее, как мужчина бросается под колеса ехавшего навстречу автомобиля.
"Автоподстава "Наезд на пешехода" в Бишкеке. Актерское мастерство на высоте", - говорится в описании к видео.
Запись сделана на проспекте Чингиза Айтматова, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан администратор страницы, на которой размещено видео. По его словам, этими кадрами поделился сам очевидец, объяснивший, что шел по улице и заметил человека, который пытался броситься под машину. Прохожий успел запечатлеть этот момент на камеру телефона.

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