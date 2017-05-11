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В Китае в результате землетрясения погибли 8 человек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kita...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425234-ru.html

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11 мая 2017, 11:44       Комментарии

В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли восемь человек, еще 11 получили травмы, пишет "Лента.ру", со ссылкой на Reuters.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг, 11 мая, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Эпицентр находился в отдаленном районе округа Таксорган префектуры Кашгар. Очаг подземных толчков залегал на глубине восьми километров.
Некоторые стены зданий получили повреждения или обрушились. Данные о жертвах продолжают поступать.
В этом регионе землетрясения происходят часто, большинство из них наносит небольшой ущерб.

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