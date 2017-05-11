В Китае в результате землетрясения погибли 8 человек

11 мая 2017, 11:44 Комментарии

В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли восемь человек, еще 11 получили травмы, пишет "Лента.ру", со ссылкой на Reuters.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг, 11 мая, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Эпицентр находился в отдаленном районе округа Таксорган префектуры Кашгар. Очаг подземных толчков залегал на глубине восьми километров.

Некоторые стены зданий получили повреждения или обрушились. Данные о жертвах продолжают поступать.

В этом регионе землетрясения происходят часто, большинство из них наносит небольшой ущерб.