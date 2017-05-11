 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Евразия.Эксперт": Мигранты перевели в Кыргызстан за 5 лет полтора ВВП"Евразия.Эксперт": Мигранты перевели в Кыргызстан за 5 лет полтора ВВППосол Б.Джусупов вручил Верительные грамоты Федеральному Президенту АвстрииПосол Б.Джусупов вручил Верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии

Борец Самат Шырдаков завоевал бронзу чемпионата Азии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359614_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425233-ru.html

Похожие новости

Самат Ширдаков завоевал бронзу на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Индии

Команда из КР примет участие в чемпионате мира по красоте среди парикмахеров и визажистов в ОАЭ

Нурлан Кобашев завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по боксу в Ташкенте

Борцы из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Индии

Настольный теннис: определены лидеры первой половины чемпионата Кыргызстана

11 мая 2017, 11:20       Комментарии

В первый день чемпионата Азии по борьбе кыргызстанцы завоевали одну бронзовую медаль. Отметим, турнир проходит в Нью-Дели (Индия) и стартовали борцы греко-римского стиля.
Как сообщает Объединенный мир борьбы, в рамках первого дня участники чемпионата боролись за медали в пяти весовых категориях. Сборную Кыргызстана представили трое борцов.
В частности, в весовой категории до 85 кг Самат Шырдаков свою стартовую схватку провел с иранским борцом Рамином Тахерисартангом. Кыргызстанец уступил ему досрочно, однако в связи с тем, что иранский борец вышел в финал Шырдаков, получил шанс побороться за бронзовую медаль.
Но чтобы зацепиться за медаль, кыргызстанцу необходимо было одолеть бронзового призера Олимпиады-2012 Данила Гаджиева из Казахстана. И Шырдакову с минимальным преимуществом удалось вырвать победу у опытного борца.
Отметим, в первый день выступили еще двое кыргызстанцев, в весовой категории до 66 кг Нурбек Абдиганиев в предварительном раунде уступил Элмурату Тасмурадову из Узбекистана и выбыл из чемпионата. В категории до 75 кг Бурго Бейшалиев также уступил стартовую встречу Максату Ережепову из Казахстана, а затем в утешительной схватке, которая при выигрыше дает шанс побороться за бронзу, проиграл Сингху Гурпреету из Индии.
Сегодня также разыгрывается три комплекта медалей в рамках чемпионата по греко-римской борьбе, где выступают Калы Сулайманов (до 66 кг), Аскат Бейшебеков (до 85 кг) и Нургазы Асангулов (до 71 кг).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум