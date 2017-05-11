Борец Самат Шырдаков завоевал бронзу чемпионата Азии

11 мая 2017, 11:20 Комментарии

В первый день чемпионата Азии по борьбе кыргызстанцы завоевали одну бронзовую медаль. Отметим, турнир проходит в Нью-Дели (Индия) и стартовали борцы греко-римского стиля.

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в рамках первого дня участники чемпионата боролись за медали в пяти весовых категориях. Сборную Кыргызстана представили трое борцов.

В частности, в весовой категории до 85 кг Самат Шырдаков свою стартовую схватку провел с иранским борцом Рамином Тахерисартангом. Кыргызстанец уступил ему досрочно, однако в связи с тем, что иранский борец вышел в финал Шырдаков, получил шанс побороться за бронзовую медаль.

Но чтобы зацепиться за медаль, кыргызстанцу необходимо было одолеть бронзового призера Олимпиады-2012 Данила Гаджиева из Казахстана. И Шырдакову с минимальным преимуществом удалось вырвать победу у опытного борца.

Отметим, в первый день выступили еще двое кыргызстанцев, в весовой категории до 66 кг Нурбек Абдиганиев в предварительном раунде уступил Элмурату Тасмурадову из Узбекистана и выбыл из чемпионата. В категории до 75 кг Бурго Бейшалиев также уступил стартовую встречу Максату Ережепову из Казахстана, а затем в утешительной схватке, которая при выигрыше дает шанс побороться за бронзу, проиграл Сингху Гурпреету из Индии.

Сегодня также разыгрывается три комплекта медалей в рамках чемпионата по греко-римской борьбе, где выступают Калы Сулайманов (до 66 кг), Аскат Бейшебеков (до 85 кг) и Нургазы Асангулов (до 71 кг).