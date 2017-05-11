"Ритм Евразии": Денежные переводы из России растут только в странах ЕАЭС

11 мая 2017, 11:14 Комментарии

Информационное агентство "Фергана.ру", специализирующееся на освещении ситуации в Средней Азии, сообщило о том, что по итогам прошлого года денежные переводы из России в страны СНГ выросли на четверть. Однако данные Центрального банка РФ свидетельствуют, что переводы в ближнее зарубежье, напротив, снизились, а их рост наблюдался лишь в странах ЕАЭС.

"В 2016 году объём денежных переводов из России в страны Центральной Азии составил 6,980 млрд. долл.", – утверждает, ссылаясь на данные Центробанка РФ, "Фергана.ру". По ее подсчетам сумма денежных переводов в прошлом году оказалась на 1,915 млрд. долл. больше, чем в 2015 г., что означает рост в размере 24,7%. Наиболее значительную сумму получил Узбекистан (2,741 млрд. долл.), за которым следуют Таджикистан (1,929 млрд.), Кыргызстан (1,743 млрд.), Казахстан (559 млн.) и Туркмения (8 млн.), которая на общем фоне переводов почти не получает. Лидером по темпам роста денежных переводов издание считает Казахстан, заметно опередивший Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В Туркменистан переводы за прошлый год рухнули сразу вдвое.

В приведенные агентством расчеты закралась ошибка, которая коренным образом изменила всю картину с динамикой денежных переводов из России в страны СНГ. Дело в том, что в качестве базы для сравнения за 2015 г. почему-то была взята не общая сумма денежных переводов физических лиц из России, а лишь переводы через платежные системы. Поскольку же переводы через платежные системы всегда меньше общей суммы переводов физлиц, их спад, реально наблюдавшийся в 2016 г., на бумаге неожиданно сменился резким ростом. Если же в качестве основы для сравнения использовать данные "Трансграничных переводов физических лиц по основным странам-контрагентам" (включая резидентов и нерезидентов), то нетрудно заметить, что в 2015 г. переводы денежных средств в страны СНГ составляли 11,075 млрд. долл., а в 2016 г. – только 10,129 млрд.

Сокращение денежных переводов из РФ наблюдалось во всех странах СНГ, кроме государств ЕАЭС (исключением стала Армения), с которыми у России существует общее миграционное пространство. Лидером по темпам увеличения переводов оказался Кыргызстан, показавший их рост на 26% (с 1,383 до 1,743 млн. долл.), второе место заняла Белоруссия, объем переводов в которую увеличился на 14,3% (с 230 до 263 млн. долл.), а третье – Казахстан (рост на 8,8% с 514 до 559 млн. долл.). При этом неожиданно на 24,4% сократились денежные переводы в Армению (с 941 до 711 млн. долл.), также входящую в ЕАЭС.

Одновременно за прошлый год упали переводы в Молдавию – на 29,7%, Украину – на 20%, в Таджикистан – на 13,1%, в Узбекистан – на 10,4%, в Азербайджан – на 10,5%.

Падение денежных переводов физлиц из России в республики бывшего СССР наблюдается уже на протяжении трех лет. Своего максимального уровня они достигли в 2013 г., когда общая сумма переводов в страны Содружества, по данным Центробанка РФ, составила 21,7 млрд. долл. Но уже в 2014 г. они сократились до 19 млрд., а к 2016 г. упали вдвое. По некоторым странам темпы падения по сравнению с докризисным периодом были еще более значительными. Так, денежные переводы на Украину упали в 3,4 раза, в Узбекистан – почти в 2,5 раза, в Таджикистан – в 2,2 раза. Причинами этого стало как падение курса рубля, а вслед за ним и остальных валют стран СНГ по отношению к доллару и евро, вызвавшее резкое сокращение долларового объема переводов, так и общее сжатие российской экономики на протяжении трех последних лет. Но если большинство государств ЕАЭС сумели воспользоваться преимуществами общего миграционного пространства с РФ и нарастили в прошлом году объем переводов мигрантов, то у других стран СНГ такой возможности не было.

О том, что ситуация с денежными переводами в ближнее зарубежье обстоит не так благополучно, говорит и миграционная статистика. По данным МВД, в 2016 г. число выданных иностранцам патентов на право осуществления трудовой деятельности сократилось на 16% (с 1,8 до 1,5 млн.). "При оформлении патента нужно заключить трудовой договор, – заявил в интервью RT председатель Конгресса молдавских диаспор Александр Калинин. – В 2014 и 2015 годах ещё была возможность неофициально работать при наличии патента, а в 2016 году уже проводились мероприятия по выявлению таких случаев. Эти ужесточения касаются всех, однако граждане Молдовы – одни из самых законопослушных. Они не идут на нарушение закона, пытаются легально всё оформить. Если есть запрет – они уезжают".

Если же для сравнения взять 2014 г., то падение числа оформленных патентов будет более значительным. В апреле этого года руководитель общественной организации "Миграция 21 век" Вячеслав Поставнин на круглом столе в Комитете гражданских инициатив озвучил данные о том, что с 2014 г. количество выданных патентов в целом по России сократилось в полтора, а по Москве – в два раза. Частично это связано с уходом мигрантов в "тень", а частично – с их замещением гражданами стран ЕАЭС, которым оформлять патент для работы в РФ не надо. Украинцы вообще предпочитают патенту оформление российского гражданства.

"Граждане Украины стремятся получить гражданство, а не патент для работы, – сообщил RT юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак. – Чаще всего нас спрашивают, как получить вид на жительство и как быстрее оформить гражданство. Поток людей из Донецкой и Луганской областей был велик в 2014-2015 годах. Сейчас в Россию едут со всей территории Украины, в том числе из её западной части".

Наряду с уходом части иностранцев, не захотевших оформлять патенты, "в тень", имело место и общее сокращение трудовой миграции, вызванное изменением российского законодательства. С 2014 г. правила въезда и пребывания в России для жителей стран СНГ с безвизовым режимом существенно изменились. Теперь граждане таких государств могут работать в РФ не более 180 дней в течение года, а за нарушение разрешенного срока пребывания Федеральная миграционная служба начала закрывать им въезд в страну на 3, 5 или 10 лет в зависимости от тяжести правонарушения. Кроме того, введение патентов, для получения которых необходимо сдать экзамены по русскому языку, истории и законодательству РФ, увеличило затраты трудовых мигрантов. К примеру, стоимость патента на работу в Москве, которая является основными объектом притяжения иностранной рабочей силы, составляет 4200 рублей в месяц, которые мигрантам приходится выплачивать из своей зарплаты. Неудивительно, что количество оформляемых патентов начало падать.

Страны ЕАЭС в этих условиях обладают явными преимуществами. Наибольшую выгоду в плане денежных переводов получил Кыргызстан, сумевший за прошлый год увеличить их сумму сразу на четверть. Средняя сумма денежного перевода из России в эту республику по итогам прошлого года достигла 221 долл. Следовательно, граждане КР ежемесячно высылали на родину около 15 тыс. рублей. В национальной валюте трудовые мигранты за прошлый год перевели в республику около 121,6 млрд. кыргызских сомов, что составляет около 80% расходной части ее бюджета за 2016 г. (146,8 млрд. сомов) и практически равно его доходной части. То есть трудовые мигранты заработали для Кыргызстана сумму, эквивалентную генерируемым всей экономикой доходам бюджета.

Более того, объем переводов втрое превысил размер прямых иностранных инвестиций, вложенных в страну за весь 2016 г. Фактически денежные переводы стали важнейшим источником средств существования, выжить без которого Кыргызстан в краткосрочной перспективе будет очень трудно.

В целом же динамика денежных переводов за прошлый год свидетельствует о дальнейшем снижении интенсивности трудовой миграции между Россией и "неприсоединившимися" странами СНГ, а также ее одновременной активизации внутри Евразийского союза, где сформирован общий рынок труда. При этом Россия сохраняет роль главного финансового донора, который во многом определяет состояние "малых" экономик ЕАЭС, критически зависящих от доступа к ресурсам и внешним рынкам.

"Ритм Евразии"

Кирилл СОКОВ

11.05.17