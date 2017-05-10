"Евразия.Эксперт": Мигранты перевели в Кыргызстан за 5 лет полтора ВВП

11 мая 2017, 11:22 Комментарии

За пять последних лет киргизские трудовые мигранты перевели на родину сумму, эквивалентную полутора размерам валового внутреннего продукта и практически равную доходной части бюджета страны за 2016 г.

Что такое "мигрантозависимость"

Кыргызстан – одна из самых "мигрантозависимых" республик бывшего СССР. После распада СССР денежные переводы трудовых мигрантов превратились в неотъемлемую часть экономики, существовать без которой в настоящее время республика не может. По общему объему денежных переводов физических лиц из России республика занимает третье место среди государств СНГ, уступая лишь Узбекистану и Таджикистану. Если денежные переводы физлиц в Узбекистан из РФ за прошлый год составили $2,7 млрд, а в Таджикистан – $1,9 млрд, то в Кыргызстан – $1,7 млрд.

Денежные переводы кыргызских мигрантов в прошлом году превысили совокупный объем переводов на Украину, в Молдову и Беларусь.

Если же взять не совокупный объем переводов, а их долю в структуре ВВП, то Кыргызстан займет по этому показателю второе место в СНГ, уступив лишь Таджикистану. Если у Таджикистана этот показатель колеблется в районе 50%, то у Кыргызстана – около 30%. Для сравнения – Узбекистану, который обладает гораздо более крупной и развитой экономикой, переводы мигрантов обеспечивают только около 5% ВВП.

Поступление денежных переводов мигрантов для Кыргызстана стало вопросом физического выживания населения. Так, в прошлом году объем ВВП Кыргызстана по данным Национального статистического комитета составлял 458 млрд сомов, а денежные переводы физлиц по данным Банка России достигли $1,743 млрд. В пересчете по среднему курсу сома к доллару за прошлый год (69,77 сома / долл.) денежные переводы из России составляли 121,6 млрд. сомов, составив около 27% ВВП.

Где взять полтора ВВП

На протяжении 2012-2016 гг. кыргызские трудовые мигранты, по данным Центробанка РФ, перевели в Кыргызстан $9,1 млрд. При этом ВВП республики за прошлый год составил около $6,5 млрд. То есть, за пять лет мигранты перевели на родину полтора годовых размера ВВП. Еще более наглядно значение денежных переводов в структуре экономических связей двух стран отражают данные по размеру бюджета и особенно его доходной части. Расходная часть бюджета Кыргызстана за прошлый год составила 146,8 млрд сомов или около $2,1 млрд. То есть, денежные переводы из России за прошлый год составляли более 80% республиканского бюджета и практически равнялись его доходной части (124,4 млрд сомов).

Не менее показательно сравнение денежных переводов мигрантов с иностранными инвестициями.

За прошлый год прямые иностранные инвестиции в экономику Кыргызстана составили всего $654,6 млн. Таким образом, мигранты перевели на родину почти втрое больше, чем в нее вложили иностранные инвесторы.

Даже если учесть, что объем иностранных инвестиций в прошлом году упал более чем вдвое, и взять для сравнения показатели за 2015 г., то объем денежных переводов мигрантов ($1,4 млрд) все равно будет сопоставим с прямыми иностранными инвестициями ($1,6 млрд). Следовательно, переводы мигрантов из России значат для Кыргызстана не меньше, а судя по экономическим итогам прошлого года – значительно больше, чем прямые вложения иностранных инвесторов.

Мигранты и ЕАЭС

Своего максимального за последние пять лет объема денежные переводы физлиц из России в Кыргызстан достигли в 2013 г., когда они составили $2,1 млрд. В 2014-2015 гг., с началом экономического кризиса в России, началось падение денежных переводов. Его причиной стало как сжатие российской экономики, так и резкое падение курса рубля по отношению к доллару, что повлекло за собой снижение долларового объема переводимых средств. Но если в 2014 г. падение было небольшим (2,1%), то в 2015 г. объем переводов обвалился сразу на треть и составил $1,4 млрд. В прошлом году наблюдалась противоположная тенденция, когда переводы увеличились на четверть.

На увеличение денежных переводов явно повлияло присоединение Кыргызстана к ЕАЭС, которое в полной мере сказалось именно в 2016 г. В прошлом году увеличение денежных переводов из России продемонстрировали только страны Евразийского союза (за исключением Армении). Причем лидером по этому показателю оказался именно Кыргызстан.

По сравнению с 2015 г., , общая сумма денежных переводов из России в Кыргызстан выросла на 26%, тогда как в Беларусь – 14,3%, а в Казахстан – на 8,8%. Денежные переводы физлиц во все остальные страны СНГ, включая соседние с Кыргызстаном среднеазиатские республики, заметно сократились.

Позитивные тенденции в сфере денежных переводов сохраняются и в начале текущего года. По данным Национального банка Кыргызстана, денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа за январь-февраль этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились сразу в 1,5 раза. Если в 2016 г. они составляли $167,7 млн, то в 2017 г. – $253,4 млн. Причем 97,4% этих средств поступили в Кыргызстан из России и только $0,5 млн (0,2%) – из Казахстана.

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В целом, присоединение Кыргызстана к ЕАЭС и последовавший за этим рост денежных переводов трудовых мигрантов позволили республике заметно смягчить последствия экономического кризиса 2014-2016 гг. "Мигрантозависимость" экономики сыграла в данном случае положительную роль, позволив сгладить негативные последствия от кризисных процессов в соседних странах СНГ и адаптации к правилам работы в рамках общего экономического пространства ЕАЭС.

"Евразия.Эксперт"

Александр Шустов

10.05.17