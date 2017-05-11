Посол Б.Джусупов вручил Верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии

11 мая 2017, 11:18 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Посол Кыргызстана в Австрии Бакыт Джусупов накануне вручил Верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе торжественной церемонии Федеральный Президент поздравил Посла со вступлением в должность и пожелал успехов в осуществлении миссии, нацеленной на укрепление межгосударственных взаимоотношений.

В ходе последующей беседы были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Австрией. Б.Джусупов заверил о своей готовности приложить все усилия для наращивания двусторонних отношений и отметил важность совершенных двусторонних визитов на высшем уровнях за последние несколько лет.

Б.Джусупов проинформировал Федерального Президента о внутриполитической ситуации, динамике экономического сотрудничества, а также информировал о проводимой работе по проекту долгосрочной Национальной стратегии Кыргызстана до 2040 года.

Федеральный Президент поприветствовал шаги Кыргызстана по построению парламентской демократии. Подчеркнул важность подписанного ранее Меморандума между Австрийским "Конролбанком" и Кыргызско-Российским Фондом развития для дальнейшего продвижения экономического сотрудничества между странами.

Австрийский лидер отметил позитивную динамику в двусторонних отношениях и важность наращивания сотрудничества в приоритетных областях.