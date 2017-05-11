Мэрия Бишкека сносит незаконное 3-этажное строение на ул.Сыдыкова (видео, фото)

11 мая 2017, 10:58 Комментарии

В Бишкеке Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек снесло незаконное трёхэтажное строение на ул.Сыдыкова.

Как сообщил во время сноса начальник управления Талант Иманакун уулу, в начале года создан оперативный штаб по пресечению незаконного строительства в Бишкеке.

"При проверке было выявлено незаконное строительство по адресу ул.Сыдыкова, 95, которое принадлежало Данияру Караеву. Он построил трехэтажное здание незаконно, часть участка является муниципальной, часть является территорией школы", - сказал он.

Представитель судоисполнения Талант Курманбек уулу заявил, что решение о сносе принято судом Первомайского района, которое вступило в силу.

"Представитель владельца незаконного строения был извещён надлежащим образом, что сегодня будет снос", - сказал он.