Судебную систему нужно постоянно реформировать и совершенствовать, - советник ПРООН по верховенству права (интервью)

11 мая 2017, 10:59 Комментарии

Судебную систему нужно постоянно реформировать и совершенствовать, сказал в интервью главный технический советник ПРООН по верховенству права Лючио Валерио Сарандреа.

- Какова ваша оценка процесса реформы судебной системы в Кыргызской Республике? Что может препятствовать этому процессу?

- Процесс реформы судебной системы очень сложен и не может быть решен в одночасье. Не существует конкретного предела, когда можно сказать, что реформа выполнена и мы должны остановить этот процесс. С учетом последних событий в данной области, систему следует постоянно реформировать и совершенствовать и, что наиболее важно, удовлетворять растущие потребности граждан.

Я вижу возникающие трудности, которые, на мой взгляд, являются положительными показателями плодотворной дискуссии. Как правило, реформы судебной системы являются наиболее сложным процессом во всех странах по двум причинам. Во-первых, в этот процесс следует вовлекать много органов власти; во-вторых, данные органы власти не взаимосвязаны между собой иерархией, как, например, в судебной системе, которая должна оставаться независимой в интерпретации законодательства. В результате чего действуют механизмы сдержек и противовесов, которые являются важнейшими элементами подлинно демократического управления.

- Каких результатов удалось достигнуть в реформе судебной системы?

- Я думаю, что были сделаны важные шаги в процессе отбора судей с привлечением представителей гражданского общества, а также наметились некоторые улучшения в понимании необходимости приблизить правосудие к гражданам. В этом отношении очень важен недавно принятый закон "О гарантированной государством юридической помощи". Теперь по нему граждане могут получать бесплатную юридическую помощь не только по уголовным, но и по гражданским делам. Но этого недостаточно, и нам предстоит проделать еще очень длинный путь.

Процесс реформирования всей судебной системы проходит на основе стратегических документов, а именно указа президента КР о мерах по совершенствованию системы правосудия, а также Государственной целевой программы по реформе судебной системы. Данные документы определили ключевые цели судебной реформы, а также конкретные задачи для выполнения всеми заинтересованными государственными структурами. Наличие таких документов очень важно и гарантирует, что данный процесс имеет системный характер.

Хотел бы также отметить что, несмотря на тот факт, что судебная реформа продолжается на протяжении нескольких лет, в Кыргызстане не проводился комплексный общественный мониторинг данного процесса. Для решения данной задачи проект ПРООН по укреплению Верховенства права, реализуемый при финансовой поддержке посольства Великобритании в Кыргызской Республике, оказал техническую и экспертную поддержку институтам гражданского общества для проведения данного мониторинга. Мониторинг заключался прежде всего в анализе того, что было конкретно выполнено в рамках задач, указанных в Государственной целевой программе, и в какой степени, и что еще предстоит выполнить. Более того, на основе проведенного мониторинга были также разработаны конкретные рекомендации, которые были презентованы общественности, а также государственным органам в марте прошлого года.

Такую работу необходимо проводить регулярно, государственные учреждения и институты гражданского общества должны тесно сотрудничать и взаимодействовать для укрепления правосудия в Кыргызской Республике.

- Что необходимо сделать для того, чтобы система судебной власти стала подлинно независимой?

- Следует сделать еще очень многое, чтобы система судебной власти стала действительно независимой в Кыргызстане. Это относится к множеству и других государств. Я бы начал с усовершенствования бюджета для данной ветви власти, нужно улучшать материально-техническую базу судов, повышать потенциал работников системы правосудия. Однако я хочу подчеркнуть, что независимость судебной власти не является самой целью, независимость системы прежде всего необходима для того, чтобы органы правосудия без страха и какого-либо влияния толковали законы. Во всех остальных отношениях судебная власть разумеется остается зависимой и подотчетной законодательству, как и все граждане.

- Как вы думаете, какие новые законы следует принять, чтобы продолжить процесс реформ?

- ПРООН в сотрудничестве с рядом других международных организаций оказали важную техническую и экспертную поддержку в разработке пакета прогрессивных законопроектов в рамках нынешнего этапа судебно-правовой реформы.

Пакет законопроектов включает новые редакции Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного, Гражданского процессуального кодексов, Кодекса о проступках, законов "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", "О гарантированной государственной юридической помощи", а также законопроектов, касающихся повышения ответственности судей и другие.

Практически все вышеупомянутые законы были приняты парламентом и совсем недавно подписаны президентом КР. Внедрение данных законопроектов внесут значительные изменения в судебную систему страны, начиная от создания новых учреждений, таких как Институт пробации, до обеспечения бесплатной юридической помощи по гражданским и уголовным делам. Это особенно важно для уязвимых групп населения в нашем обществе.

Я хотел бы также добавить, что благодаря нашему проекту представлен совершенно новый инструмент для обеспечения реализации данных законов, а именно разработка детальных планов реализации. Планы реализации указывают конкретные сроки, исполнителей, обучающие мероприятия для обеспечения своевременного внедрения в практику пакета законов и кодексов. Соответствующие планы уже разработаны, прошли общественную презентацию и находятся в ведении Аппарата правительства КР. На данный ведется работа по созданию специального совета, который будет координировать работу государственных органов по реализации вышеуказанных законов и кодексов. Планы реализации будут соответственно утверждены данным Координационным советом.

Данные планы чрезвычайно важны для того, чтобы принятые законы не оставались на бумаге, а вносили положительные изменения.

- Какие конкретные меры следует предпринять для борьбы с коррупцией в системе судебной власти?

- Борьба с коррупцией - это задача каждого, а не только представителей правоохранительных органов. Конечно, многое необходимо сделать для предотвращения коррупционных явлений путем принятия надлежащего законодательства, но прежде всего все мы должны работать над повышением правовой культуры. Государство, где нет коррупции, - это не то государство, где законодательство является непробиваемым щитом от взяток, а то государство, где граждане верят в значение соблюдения законов. Уже неоднократно доказано, что коррупция значительно снижает уровень жизни, но она по-прежнему существует. Поэтому нам необходимо улучшать правовую культуру граждан, и нас очень радует, что при нашей экспертной поддержке Министерством юстиции КР была разработана соответствующая концепция и ведутся работы по ее реализации, в том числе и при нашей поддержке.