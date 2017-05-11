Теперь ОБСЕ будет ежегодно обновлять свой мандат, - МИД

11 мая 2017, 11:13 Комментарии

Теперь ОБСЕ будет ежегодно до 31 декабря обновлять свой мандат. Об этом на брифинге в Бишкеке 11 мая сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.

По ее словам, с 1 мая 2017 года Центр ОБСЕ преобразован в программный офис.

А.Кулукеева сообщила, что теперь проекты ОБСЕ будут более тесно согласованы с правительством Кыргызстана.

"Наша совместная работа будет более конкретной", - сообщила она.

А.Кулукеева добавила, что вопрос преобразования ОБСЕ стоял некоторое время, но выступление Кадыржана Батырова на ОБСЕ ускорило этот процесс.