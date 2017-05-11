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Теперь ОБСЕ будет ежегодно обновлять свой мандат, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425225-ru.html

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11 мая 2017, 11:13       Комментарии

Теперь ОБСЕ будет ежегодно до 31 декабря обновлять свой мандат. Об этом на брифинге в Бишкеке 11 мая сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.
По ее словам, с 1 мая 2017 года Центр ОБСЕ преобразован в программный офис.
А.Кулукеева сообщила, что теперь проекты ОБСЕ будут более тесно согласованы с правительством Кыргызстана.
"Наша совместная работа будет более конкретной", - сообщила она.
А.Кулукеева добавила, что вопрос преобразования ОБСЕ стоял некоторое время, но выступление Кадыржана Батырова на ОБСЕ ускорило этот процесс.

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