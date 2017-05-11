10.59: вот почти, сейчас… Это был всего лишь сон

11 мая 2017, 10:59 Комментарии

Выспались или всю ночь слушали шум грозы? А может, смотрели футбол?

Я смотрел. "Реал" выиграл и вышел в финал Лиги чемпионов. Аралбаев доволен.

Но довольное выражение лица быстро сменяется печальным, когда понимаешь, что из-за футбола ты недоспал. Утром в спешке бежишь на работу... Главное - не опоздал.

Получается, что между футболом и работой у меня был сон. Пожалуй, это самое прекрасное. А вам снились двойные сны? Это когда ты видишь кошмар и просыпаешься, а тут на тебе - второй кошмар. У меня такого не было, но в фильмах видел. Мой сон был прекрасен - в нем я очень много спал. Двое суток или даже трое. Почти выспался... Ага, мечтать не вредно.

Я мог бы еще много рассказать про свои сны, но только в соцсетях, в личной переписке. Негоже на информационном сайте писать о личной жизни и заморочках.

А вот новостями делиться я умею. Не зря мы написали про ветерана труда, ситуация с которым первоначально была понятна не всем. Но мы разобрались в этой истории, можете почитать здесь. Кстати, родственники решили собрать необходимые документы, чтобы включить Капаса ата в список тружеников тыла.

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А теперь обязательная часть этой рубрики. Начнем с погоды. Ночью была гроза (да, я - капитан очевидность). Днем в некоторых районах страны также ожидаются осадки.

Цены на ГСМ пока стабильны. Бензин марки Аи-92 стоит 39,5 сома, Аи-95 - 42, а дизельное топливо обойдется в 43 сома за литр.

Обменные пункты купят у вас один доллар по 67,72 сома, а продадут по 68,09.

На этом все. Ложитесь пораньше, высыпайтесь. Ну и хороших вам снов по ночам!

В стране 10.59.

С уважением Азамат Аралбаев