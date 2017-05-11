Третьеклассника в Бишкеке оскорбляла учительница — институт омбудсмена

11 мая 2017, 11:07 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Из-за оскорблений преподавателя ученик одной из бишкекских гимназий отказывался ходить на уроки, сообщает пресс-служба омбудсмена.

С заявлением на имя акыйкатчи обратилась жительница столицы Ф. Д. - женщина жаловалась на классного руководителя своего ребенка, который учится в третьем классе.

"В заявлении было указано, что ее сын систематически подвергается оскорблениям со стороны классной руководительницы и отказывается ходить в школу. Институт омбудсмена направил обращение в Управление образования мэрии Бишкека с требованием провести проверку", - говорится в сообщении.

Управление образования сообщило, что была проведена беседа с родительницей и педагогом. Последней сделали замечание за создание конфликтной ситуации в классе, и она написала заявление об увольнении по собственному желанию.