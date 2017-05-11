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Третьеклассника в Бишкеке оскорбляла учительница — институт омбудсмена

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425223-ru.html

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11 мая 2017, 11:07       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Из-за оскорблений преподавателя ученик одной из бишкекских гимназий отказывался ходить на уроки, сообщает пресс-служба омбудсмена.
С заявлением на имя акыйкатчи обратилась жительница столицы Ф. Д. - женщина жаловалась на классного руководителя своего ребенка, который учится в третьем классе.
"В заявлении было указано, что ее сын систематически подвергается оскорблениям со стороны классной руководительницы и отказывается ходить в школу. Институт омбудсмена направил обращение в Управление образования мэрии Бишкека с требованием провести проверку", - говорится в сообщении.
Управление образования сообщило, что была проведена беседа с родительницей и педагогом. Последней сделали замечание за создание конфликтной ситуации в классе, и она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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