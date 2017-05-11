Дорога Мырзаке – Кара-Шоро временно закрыта из-за подъема уровня воды в реке Жазу

11 мая 2017, 10:52 Комментарии

Накануне на 47-м км автодороги Мырзаке – Кара-Шоро произошел камнепад, который перекрыл реку Жазы. В итоге поднялся уровень воды и создал трудности для проезда автотранспортных средств, сообщает пресс-служба Минтрансдора.

По словам гендиректора ГДАД Бишкек – Ош Изатбека Токтомамбетова, сегодня уровень воды поднялся до двух метров и проезд по этой автодороге временно закрыть до отвода воды.

"Сюда привлечена спецтехника. Самосвалы подвозят с Араванского карьера к месту прорыва воды камни для берегоукрепительных работ. Пока уровень воды на трассе превышает двухметровой отметки, нет возможности для работы бульдозера, мы ждем, пока вода спадет", – рассказал он.