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Дорога Мырзаке – Кара-Шоро временно закрыта из-за подъема уровня воды в реке Жазу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/doroga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425222-ru.html

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11 мая 2017, 10:52       Комментарии

Накануне на 47-м км автодороги Мырзаке – Кара-Шоро произошел камнепад, который перекрыл реку Жазы. В итоге поднялся уровень воды и создал трудности для проезда автотранспортных средств, сообщает пресс-служба Минтрансдора.
По словам гендиректора ГДАД Бишкек – Ош Изатбека Токтомамбетова, сегодня уровень воды поднялся до двух метров и проезд по этой автодороге временно закрыть до отвода воды.
"Сюда привлечена спецтехника. Самосвалы подвозят с Араванского карьера к месту прорыва воды камни для берегоукрепительных работ. Пока уровень воды на трассе превышает двухметровой отметки, нет возможности для работы бульдозера, мы ждем, пока вода спадет", – рассказал он.

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