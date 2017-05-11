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Задержан мужчина, который пытался перебросить 2 кг наркотиков в колониюЗадержан мужчина, который пытался перебросить 2 кг наркотиков в колониюСудебную систему нужно постоянно реформировать и совершенствовать, - советник ПРООН по верховенству права (интервью)Судебную систему нужно постоянно реформировать и совершенствовать, - советник ПРООН по верховенству права (интервью)

Мужчина пытался перебросить в колонию 2 кг гашиша и марихуаны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/muzhch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425221-ru.html

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11 мая 2017, 11:00       Комментарии

Возле колонии задержали мужчину с более 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, милиция получила информацию о том, что 34-летний житель Ноокенского района Джалал-Абадской области может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ.
"Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиками МВД КР совместно с коллегами из ГСИН КР задержали подозреваемого у исправительной колонии. У злоумышленника изъяли 1 кг 625 гр марихуаны и 478 гр гашиша. Общий вес изъятого наркотика составил 2 кг 103 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров" УК КР. Задержанного водворен в СИЗО-1. По данному факту проводится проверка. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

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