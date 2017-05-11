Мужчина пытался перебросить в колонию 2 кг гашиша и марихуаны

11 мая 2017, 11:00 Комментарии

Возле колонии задержали мужчину с более 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, милиция получила информацию о том, что 34-летний житель Ноокенского района Джалал-Абадской области может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ.

"Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиками МВД КР совместно с коллегами из ГСИН КР задержали подозреваемого у исправительной колонии. У злоумышленника изъяли 1 кг 625 гр марихуаны и 478 гр гашиша. Общий вес изъятого наркотика составил 2 кг 103 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров" УК КР. Задержанного водворен в СИЗО-1. По данному факту проводится проверка. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.