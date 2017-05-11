Чиновники проинспектировали ремонт дороги Бишкек – Кара-Балта

11 мая 2017, 11:00 Комментарии

10 мая 2017 года в ходе инспекции замминистра транспорта и дорог КР Азимкан Жусубалиев совместно с представителями китайской компании "Чайна Рейлвей" ознакомился с ходом проведения ямочного ремонта на автодороге Бишкек — Кара- Балта. Об этом сообщает пресс-служба Минтрансдора.

С улучшением погодных условий дорожники возобновили ямочный ремонт на трассе, связывающей два города. Как отметил директор Департамента дорожного хозяйства при МТиД Арстан Ибраев, на участке Бишкек — Кара-Балта с 9 по 15 км участок дороги, который не попал под реабилитацию, ДЭПом №9 Минтрансдора ведутся работы по ямочному ремонту.

На сегодняшний день на данном участке вырезано большими картами 10640 м² дороги фрезой, из них на 4125 м² уложено асфальтобетонное покрытие. Также отдельно выполнен ямочный ремонт на 3969 м².

Кроме этого, на участке дороги Бишкек — Кара-Балта, с 15,9 по 61 км трассы, переданном под реабилитацию компании "Чайна Рейлвей", идет ямочный ремонт. С 61 по 82 км автодороги ямочный ремонт завершен.

До 15 мая будет проводиться ямочный ремонт в селе Беловодское. Асфальтобетонное покрытие в этом населенном пункте было разрушено вследствие осадков в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

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