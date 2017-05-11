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Пострадавшим от стихии предложена работа по восстановлению инфраструктуры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359629_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425218-ru.html

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Министр соцразвития посетила пострадавших от оползня узгенцев

11 мая 2017, 10:58       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова посетила села: Дароот Коргон, Карамык, Каратейит, Жекенди, Шибе Чон-Алайского района, а также село Аюу Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На месте происшествия министр лично встретилась со всеми пострадавшими, кто проживает в настоящее время в палатках. Также она посетила малообеспеченные семьи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых, семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главой ведомства было отмечено, что необходимо особое внимание уделять уязвимым группам населения.
Далее глава ведомства посетила село Аюу Узгенского района, где произошел оползень, в результате чего погибли 24 человека. На месте происшествия состоялась рабочее совещание со всеми начальниками районных управлений социального развития Ошской области, а также с руководителями управлений соцразвития Сузакского, Базаркоргонского, Кадамджайского, Ноокенского районов и городов Джалал-Абад и Кызыл-Кия.
На встрече Исакунова отметила, что разработана матрица мер срочного реагирования Минсоцтруда на чрезвычайные ситуации в вышеуказанных местах. Главой ведомства были даны четкие указания по работе с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. А именно, продолжить работу по привлечению безработных граждан на общественно-оплачиваемые работы по восстановлению инфраструктуры, в том числе большого канала Ак-Суу в селах Карамык и Каратеит. При этом отметив, что на месте стихийных бедствий будут увеличены финансовые средства для организации общественно оплачиваемых работ путем распределения средств из других районов.
Также разрабатываются планы индивидуальной работы с семьями погибших, потерпевших и по защите ребенка. Изучается потребность детей из числа пострадавших семей, нуждающихся в летнем отдыхе в детских лагерях.
Исаканува добавила, что необходимо тесно работать с местными НКО по предоставлению психологической помощи пострадавшим. Кроме того, она поручила районным управлениям соцразвития организовать субботники, высадки саженцев в пострадавших населенных пунктах.

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