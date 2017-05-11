Задержан мужчина, который пытался перебросить 2 кг наркотиков в колонию

11 мая 2017, 11:03 Комментарии

Возле колонии задержали мужчину с более 2 кг наркотиков.

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР получили оперативную информацию, что 34-летний житель Ноокенского района Джалал-Абадской области может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ. В результате проверки информация подтвердилась.

Была разработана операция, в ходе которой силами СБНОН и ГСИН задержан подозреваемый у исправительной колонии. У злоумышленника изъяли наркотические вещества. Эксперты-криминалисты сообщили, что это марихуана массой 1 кг 625 г и гашиш массой 478 граммов. Общий вес изъятого наркотика составил 2 кг 103 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК КР ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров").

Задержанный водворен в СИЗО-1. По данному факту проводится проверка.

Расследование продолжается.