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В Узгенском районе оползень накрыл 45 домов и 4 соцобъекта – МЧС КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzgensk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425216-ru.html

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11 мая 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В селе Жалпак-Таш Курбу-Ташского айылного округа Узгенскго района Ошской области накануне оползень накрыл 45 жилых домов и 4 соцобъекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
По их информации, среди соцобъектов - фельдшерско-акушерский пункт, мечеть и 35 электростолбов, сельское кладбище и школа.
"Людей, ранее проживающих там, мы уже давно переселили в безопасное место. Всего было эвакуировано 60 семей, для которых МЧС выделил специальные палатки, плюс установлена еще одна медицинская палатка. Дело в том, что этот оползень движется с 21 апреля и скорость его очень медленная, буквально по 1-2 метра в день. Поэтому уже 23-24 апреля было принято решение переселить местных жителей. Что же касается соцобъектов, то школа и детский сад были полностью разобраны на строительные материалы и переданы в айыл-окмоту села Жалпак-Таш", - пояснили агентству "Кабар" в пресс-службе МЧС.
На территории схода оползня расположены 61 жилой дом и 4 соцобъекта. Движение земляной массы находится под постоянным наблюдением.

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