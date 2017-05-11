В Узгенском районе оползень накрыл 45 домов и 4 соцобъекта – МЧС КР

11 мая 2017, 10:36 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В селе Жалпак-Таш Курбу-Ташского айылного округа Узгенскго района Ошской области накануне оползень накрыл 45 жилых домов и 4 соцобъекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По их информации, среди соцобъектов - фельдшерско-акушерский пункт, мечеть и 35 электростолбов, сельское кладбище и школа.

"Людей, ранее проживающих там, мы уже давно переселили в безопасное место. Всего было эвакуировано 60 семей, для которых МЧС выделил специальные палатки, плюс установлена еще одна медицинская палатка. Дело в том, что этот оползень движется с 21 апреля и скорость его очень медленная, буквально по 1-2 метра в день. Поэтому уже 23-24 апреля было принято решение переселить местных жителей. Что же касается соцобъектов, то школа и детский сад были полностью разобраны на строительные материалы и переданы в айыл-окмоту села Жалпак-Таш", - пояснили агентству "Кабар" в пресс-службе МЧС.

На территории схода оползня расположены 61 жилой дом и 4 соцобъекта. Движение земляной массы находится под постоянным наблюдением.