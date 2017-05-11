В финале Лиги чемпионов УЕФА встретятся "Реал" и "Ювентус"

11 мая 2017, 10:46 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. "Реал" проиграл "Атлетико" со счетом 1:2 в ответном полуфинальном матче на "Висенте Кальдерон", но добыл путевку в Кардифф, где встретится с "Ювентусом".

Не без тревог добыв нужный результат в ответном матче с "Атлетико", команда Зинедина Зидана вышла в финал. В Кардиффе "Реал" встретится с "Ювентусом" и получит шанс стать первым клубом, выигравшим главный еврокубок дважды подряд в эру Лиги чемпионов УЕФА.

"Атлетико" нужно было чудо, чтобы спастись после поражения со счетом 0:3 на "Сантьяго Бернабеу". И после двух быстрых голов в ворота Кейлора Наваса показалось, что это вполне реально. Сначала Сауль Ньигес отлично сыграл головой после углового, а через пять минут Антуан Гризманн реализовал пенальти за фол Рафаэля Варана против Фернандо Торреса.

Тем не менее подопечные Зидана смогли собраться и переломить ход игры. За три минуты до перерыва гости забили важнейший гол усилиями Иско, удачно сыгравшего на добивании после прекрасного прохода Карима Бензема и удара Тони Крооса. "Атлетико" необходимо было забивать еще трижды - не удалось ни разу, хотя парни Диего Симеоне отдали для этого все силы.

В одном из эпизодов Навас выдал просто невероятный двойной сейв, не позволив отличиться Яннику Карраско и Кевину Гамейро. В итоге "Атлетико" праздновал победу в отдельном матче - вероятно, последнем в еврокубках для стадиона "Висенте Кальдерон", но снова проиграл битву соседям.

Финальная игра состоится на стадионе в Кардиффе (Уэльс) 3 июня.

Источник UEFA.com