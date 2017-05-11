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Гроза минувшей ночью в Бишкеке была типичной для мая, - Кыргызгидромет

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425214-ru.html

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11 мая 2017, 10:42       Комментарии

Гроза минувшей ночью в Бишкеке была типичной для мая. Об этом агентству АКИpress сообщили в Кыргызгидромете. "Эта гроза пришла с запада, где более низкая температура, а у нас она более высокая. Такой контраст температур влияет на атмосферные явления - если дожди, то ливневые, если гроза, то более продолжительная. Но гроза, которая была у нас минувшей ночью, была обычной для мая", - сообщили в отделе метеопрогнозов.
Специалисты предупреждают, что в ближайшее время ожидаются изменения погоды.
"До 15 мая мы ожидаем более устойчивую погоду - повышение температуры воздуха. С 15 по 19 мая может быть неустойчивая погода, возможны сильные ветры, дожди и грозовые явления. Грозовые явления ожидаемы в апреле, мае, иногда в июне. Просто в Чуйской долине они бывают реже, чем в других районах, например, в Иссык-Кульской области, где грозы бывают с апреля по сентябрь", - сообщили в Кыргызгидромете.

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