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Из-за подъема уровня воды в реке Жазы автодорога Мырзаке—Кара-Шоро временно закрыта для проезда

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425213-ru.html

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11 мая 2017, 10:44       Комментарии

Из-за подъема уровня воды в реке Жазу на 47 км автодороге Мырзаке-Кара-Шоро временно закрыт проезд.
Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог, 8 мая примерно в 22:00 на данном отрезке трассы произошел камнепад, который перекрыл реку Жазы. В итоге поднялся уровень воды.
Как отметилгенеральный директор Госдирекции автодороги Бишкек-Ош Изатбек Токтомамбетов, сегодня уровень воды поднялся до 2 метров, проезд по автодороге временно закрыть до отвода воды.
В настоящее время привлечена спецтехника. Самосвалы привозят из Араванского карьера к месту прорыва воды камни с целью подготовки материала для проведения берегоукрепительных работ. Так как уровень воды на трассе превышает 2-метровой отметки, сейчас нет возможности для работы бульдозера, при понижении уровня воды до метровой отметки бульдозер сможет отвезти воду в устье реки Жазы.

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