Из-за подъема уровня воды в реке Жазы автодорога Мырзаке—Кара-Шоро временно закрыта для проезда

11 мая 2017, 10:44 Комментарии

Из-за подъема уровня воды в реке Жазу на 47 км автодороге Мырзаке-Кара-Шоро временно закрыт проезд.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог, 8 мая примерно в 22:00 на данном отрезке трассы произошел камнепад, который перекрыл реку Жазы. В итоге поднялся уровень воды.

Как отметилгенеральный директор Госдирекции автодороги Бишкек-Ош Изатбек Токтомамбетов, сегодня уровень воды поднялся до 2 метров, проезд по автодороге временно закрыть до отвода воды.

В настоящее время привлечена спецтехника. Самосвалы привозят из Араванского карьера к месту прорыва воды камни с целью подготовки материала для проведения берегоукрепительных работ. Так как уровень воды на трассе превышает 2-метровой отметки, сейчас нет возможности для работы бульдозера, при понижении уровня воды до метровой отметки бульдозер сможет отвезти воду в устье реки Жазы.