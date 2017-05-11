 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пострадавшим от стихии предложена работа по восстановлению инфраструктурыПострадавшим от стихии предложена работа по восстановлению инфраструктурыДорога Мырзаке – Кара-Шоро временно закрыта из-за подъема уровня воды в реке ЖазуДорога Мырзаке – Кара-Шоро временно закрыта из-за подъема уровня воды в реке Жазу

Посол Кыргызстана вручил верительные грамоты федеральному президенту Австрии и обсудил вопросы сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425212-ru.html

Похожие новости

Прагматизм и логика: президент Узбекистана едет с визитом в Китай

В Кыргызстане задержан мужчина с более 2 кг наркотиков

Работа ОБСЕ в Кыргызстане – конкретизирована - МИД

МИД рассматривает вопрос о расширении полномочий генконсульства Китая в Оше

До теракта кыргызстанцы свободно получали визы в Китай, теракт ускорил ужесточение правил, - МИД

11 мая 2017, 10:57       Комментарии

Посол Кыргызстана в Австрии Бакыт Джусупов10 мая вручил верительные грамоты федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР. В ходе торжественной церемонии федеральный президент поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов в осуществлении миссии, нацеленной на укрепление межгосударственных взаимоотношений.
В ходе беседы затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Австрией. Б.Джусупов заверил в своей готовности приложить все усилия для наращивания двусторонних отношений и отметил важность совершенных двусторонних визитов на высшем уровне за последние несколько лет.
Б.Джусупов проинформировал федерального президента о внутриполитической ситуации, динамике экономического сотрудничества, а также о проводимой работе по проекту долгосрочной Национальной стратегии Кыргызстана до 2040 года.
Александр Ван дер Беллен поприветствовал шаги Кыргызстана по построению парламентской демократии. Подчеркнул важность подписанного ранее Меморандума между Австрийским "Конролбанком" и Кыргызско-Российским Фондом развития для дальнейшего продвижения экономического сотрудничества между странами.
Австрийский лидер отметил позитивную динамику в двусторонних отношениях и важность наращивания сотрудничества в приоритетных областях.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум