Посол Кыргызстана вручил верительные грамоты федеральному президенту Австрии и обсудил вопросы сотрудничества

11 мая 2017, 10:57 Комментарии

Посол Кыргызстана в Австрии Бакыт Джусупов10 мая вручил верительные грамоты федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР. В ходе торжественной церемонии федеральный президент поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов в осуществлении миссии, нацеленной на укрепление межгосударственных взаимоотношений.

В ходе беседы затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Австрией. Б.Джусупов заверил в своей готовности приложить все усилия для наращивания двусторонних отношений и отметил важность совершенных двусторонних визитов на высшем уровне за последние несколько лет.

Б.Джусупов проинформировал федерального президента о внутриполитической ситуации, динамике экономического сотрудничества, а также о проводимой работе по проекту долгосрочной Национальной стратегии Кыргызстана до 2040 года.

Александр Ван дер Беллен поприветствовал шаги Кыргызстана по построению парламентской демократии. Подчеркнул важность подписанного ранее Меморандума между Австрийским "Конролбанком" и Кыргызско-Российским Фондом развития для дальнейшего продвижения экономического сотрудничества между странами.

Австрийский лидер отметил позитивную динамику в двусторонних отношениях и важность наращивания сотрудничества в приоритетных областях.