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Смертельный наезд на подростка в Бишкеке: стали известны подробности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425211-ru.html

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11 мая 2017, 10:32       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В среду вечером в Бишкеке подростка сбила одна машина, а потом переехала другая, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник отдела розыска Управления патрульной милиции ГУВД Ажыбек Майназаров, комментируя смертельный наезд.
ДТП произошло примерно в 22.00 на улице Патриса Лумумбы, в районе рынка "Кудайберген". От полученных травм 15-летний мальчик скончался в больнице.
"Mercedes Benz белого цвета на перекрестке сбил подростка, а затем его переехал водитель на Subaru Forester - эта машина сейчас находится на штрафстоянке", - сказал Майназаров.
УПМ ГУВД Бишкека просит всех очевидцев автонаезда и тех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, сообщить по номеру (0772) 18-88-21 либо 102.

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