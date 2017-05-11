Смертельный наезд на подростка в Бишкеке: стали известны подробности

11 мая 2017, 10:32 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В среду вечером в Бишкеке подростка сбила одна машина, а потом переехала другая, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник отдела розыска Управления патрульной милиции ГУВД Ажыбек Майназаров, комментируя смертельный наезд.

ДТП произошло примерно в 22.00 на улице Патриса Лумумбы, в районе рынка "Кудайберген". От полученных травм 15-летний мальчик скончался в больнице.

"Mercedes Benz белого цвета на перекрестке сбил подростка, а затем его переехал водитель на Subaru Forester - эта машина сейчас находится на штрафстоянке", - сказал Майназаров.

УПМ ГУВД Бишкека просит всех очевидцев автонаезда и тех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, сообщить по номеру (0772) 18-88-21 либо 102.