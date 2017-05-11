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Мэрия приглашает бишкекчан на "Ночь в музее"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425210-ru.html

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11 мая 2017, 10:29       Комментарии

Мэрия приглашает бишкекчан на "Ночь в музее". Мероприятие пройдет 20 мая.
С 18:00 до 22:00 в доме-музее Чуйкова пройдет экскурсия по музею и покажут фильм о творчестве живописца.
С 19:00 до 20:00 пройдет мастер-класс от художника В.Ф. Руппеля о современном искусстве: понимание, опыт художника, показ фотосерий типологий (концептуальная фотография как жанр).
С 20:00 до 21:00 все желающие могут поучаствовать в мастер-классах от художника Э. Болотбекова рисунки карандашом, портрет с натуры.
С 21:00 до 22:00 для посетителей музея будет организован мастер-класс З. Умаровой по прикладному искусству, квилингу (искусство бумага кручения, аппликация и коллажи из цветной бумаги, панно из природных материалов).
С 18:00 до 22:00 в доме-музее Мануиловой О. М. по адресу: ул. Тыныстанова №108 для всех посетителей будет проведена экскурсия о жизни и деятельности народного художника скульптора КР и показан фильм о творчестве скульптора.
С 19:00 до 20:00 всех желающих ждет мастер-класс заслуженного деятеля культуры Д. Жолчуева по скульптуре.
С 20:00 до 22:00 будет проведен мастер-класс от скульпторов Ш. Ыманбаева и Рахманалы у. Эдилбек по наброскам карандашом с натуры, портрет из глины.
Дополнительная информация по телефонам: 66-11-74 – дом-музей Мануиловой О.М., 30-33-64 — мемориальный дом-музей С. А. Чуйкова.
Начальник Управления культуры Букеев Мисиралы Каракойчиевич (59-47-35).

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