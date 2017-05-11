Где кыргызстанцу провести отпуск: топ-5 недорогих стран для путешествий

11 мая 2017, 10:43 Комментарии

Не за горами открытие туристического сезона на Иссык-Куле. Однако пока ремонтируется дорога на Иссык-Куль, кыргызстанцы подыскивают альтернативные варианты отдыха за границей. Редакция K-news предлагает вам пять подобранных вариантов для летнего отдыха за границей.

Грузия

Туризм в этой стране развивается со стремительной скоростью – миллионы человек направляются в Грузию насладиться видами старинных монастырей, романтичностью узких улочек, а также отведать знаменитую грузинскую кухню. Приятный бонус – с Кыргызстаном Грузия имеет безвизовый режим.

На летний сезон турагентства предлагают путешествия в грузинский город Батуми на побережье Черного моря. Цена — $630 за 7 ночей.

В эту сумму включены авиаперелеты Алматы-Батуми-Алматы, топливный сбор, трансфер, проживание в отеле, одноразовое или двухразовое питание, услуги гида.

К путешественникам, которые предпочитают самостоятельные поездки, Грузия также приветлива. В турагентствах отмечают, что при покупке авиабилетов заранее можно найти выгодные предложения до $350. Средняя стоимость ночевки в хостеле обойдется в $15, если же вы — ценитель комфорта и личного пространства, то вам подойдет номер в отеле. Цены в сезон — от $35. Стоимость продуктов от бишкекских отличается не сильно.

Испания

Путешествие в Испанию обойдется немного дороже. Европа – недешевое удовольствие. Дополнительно придется заплатить за визовый сбор – €60, в целом поездка обойдется примерно в $760 за 7 дней.

В Испании недорогим предложением будет отдых в Коста-Браве. Вам также предоставят авиаперелет из Алматы, в стоимость включены топливный сбор, трансфер до Коста-Бравы и обратно, проживание в номере, питание: завтрак или завтрак-ужин, услуги гида, медицинская страховка.

Турция

Не стоит забывать про излюбленную туристами страну – Турцию. Помимо достопримечательностей и теплых пляжей страна притягивает туристов доступными ценами и высоким уровнем сервиса.

Цены на весь тур в высокий сезон начинаются в среднем от $500, вы получаете авиаперелет из Бишкека и обратно, проживание, питание All inclusive, а также трансфер от аэропорта.

Греция

Для европейцев курорты Греции уже давно на первых местах, однако греческие отельеры стараются увеличить поток туристов из стран СНГ. Для этого они вводят любимую туристами систему "All-inclusive", а также набирают русскоязычный персонал.

Тур в Грецию в июне обойдется примерно в $670. В эту сумму включен авиаперелет из Алматы и обратно, проживание в отеле, питание (завтрак), трансфер. Дополнительно вам надо будет внести €60.

Румыния

Это одна из самых дешевых стран Европы. За относительно небольшую сумму вы можете насладиться красотой и мистицизмом старинных замков. Один из них – замок Бран, или, как его называют, замок Дракулы.

В стране очень развиты пансионы, семьи сдают комнаты непосредственно в своих домах. В отелях или гостевых домах один человек должен заплатить сумму от $35. Обед на одного человека обойдется в среднем в $5. При бронировании авиабилета заранее можно уложиться в $400.

Иссык-Куль

Для сравнения, отдых в отелях Иссык-Куля в высокий сезон в сутки стоит в среднем $80-120, за 7 дней проживания в отелей получается $560-840.

Но не стоит забывать про частный сектор и гостевые домики. Цены за размещение одного человека могут варьироваться от $15 до $30 в сутки. В эту сумму зачастую не входит питание: за него придется платить отдельно.