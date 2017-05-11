В Бельгии скандал из-за слова "бомба" в учебнике французского для мигрантов

11 мая 2017, 10:18 Комментарии

"Папа бросает бомбу и попадает в тюрьму", "Он бросил бомбу и попал в тюрьму", "Он показывает мне свою бомбу, а потом оказывается в тюрьме". Эти предложения из учебного пособия по французскому языку для мигрантов и беженцев обнаружила Кэтрин Лемар, жительница Брюсселя, принимающая в своем доме беженца из Ирака, пишет TJournal.

Директор лингвистического центра "Эразм", ответственный за составление данных пособий, уже принес свои извинения. В оправдание он заявил, что данному учебному пособию уже более трех лет, и информация, данная в нем, может быть неточна. Тем не менее министр социального поощрения образования Федерации Валлония-Брюссель поручила провести проверку по этому вопросу.