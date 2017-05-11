 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Обсуждаемого в соцсетях ветерана труда могут внести в список тружеников тылаОбсуждаемого в соцсетях ветерана труда могут внести в список тружеников тылаОскорбившая ребенка учительница получила замечание и уволилась из школыОскорбившая ребенка учительница получила замечание и уволилась из школы

В Бельгии скандал из-за слова "бомба" в учебнике французского для мигрантов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359625_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425207-ru.html

Похожие новости

В Австрии мигранту дали пожизненное за военные преступления в Сирии

Алмазбек Атамбаев: В годы войны многие нашли приют в Кыргызстане, сейчас наших мигрантов называют "чужаками"

DW: Узбекистан поворачивается лицом к своим трудовым мигрантам

В Москве обсудили вопросы, возникающие при реализации соглашения о трудовой деятельности и соцзащите мигрантов из Кыргызстана

В Бельгии состоялся вечер кыргызской культуры, приуроченный к 1 мая

11 мая 2017, 10:18       Комментарии

"Папа бросает бомбу и попадает в тюрьму", "Он бросил бомбу и попал в тюрьму", "Он показывает мне свою бомбу, а потом оказывается в тюрьме". Эти предложения из учебного пособия по французскому языку для мигрантов и беженцев обнаружила Кэтрин Лемар, жительница Брюсселя, принимающая в своем доме беженца из Ирака, пишет TJournal.
Директор лингвистического центра "Эразм", ответственный за составление данных пособий, уже принес свои извинения. В оправдание он заявил, что данному учебному пособию уже более трех лет, и информация, данная в нем, может быть неточна. Тем не менее министр социального поощрения образования Федерации Валлония-Брюссель поручила провести проверку по этому вопросу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум