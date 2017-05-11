В Узгенском районе оползни продолжают накрывать жилые дома. Жертв нет

11 мая 2017, 10:27 Комментарии

10 мая в Узгенском районе между селами Курбу-Таш и Маркс Жалпак-Ташского айыльного аймака масса горной породы пришла в движение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Оползень накрыл 45 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), мечеть, сельское кладбище, фундамент школы и повалил 35 электростолбов.

В МЧС отметили, что на территории охвата оползня расположены четыре соцобъекта (школа, детсад, ФАП, мечеть) и 61 жилой дом. Специалисты ведут наблюдение за опасным геологическим явлением.