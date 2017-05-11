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В Узгенском районе оползни продолжают накрывать жилые дома. Жертв нет

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359630_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425206-ru.html

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11 мая 2017, 10:27       Комментарии

10 мая в Узгенском районе между селами Курбу-Таш и Маркс Жалпак-Ташского айыльного аймака масса горной породы пришла в движение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Оползень накрыл 45 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), мечеть, сельское кладбище, фундамент школы и повалил 35 электростолбов.
В МЧС отметили, что на территории охвата оползня расположены четыре соцобъекта (школа, детсад, ФАП, мечеть) и 61 жилой дом. Специалисты ведут наблюдение за опасным геологическим явлением.

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