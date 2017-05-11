Автоугон и смертельное ДТП. По горячим следам милиция раскрыла преступления

11 мая 2017, 10:33 Комментарии

В Жайыльском районе Чуйской области раскрыт ряд преступлений: ДТП со смертельным исходом и угон автомашины. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

8 мая в селе Кызыл-Дыйкан неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на жителя села Кепел-Арык Московского района. Потерпевший – 70-летний Б.М. от полученных травм скончался. Сотрудниками

УПМ Чуйской области по "горячим следам" задержан 53-летний водитель автомашины марки "БМВ 325", житель Московского района 43-летний А.А.

7 мая в отдел милиции города Кара-Балта обратился 43-летний местный житель М.А. Мужчина сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели его автомобилем марки "Мерседес Бенц 314". При проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан 42-летний житель Кара-Балты К.В.

В ходе следственных мероприятий действиям задержанных будет дана юридическая оценка. Проводятся соответствующие проверки.