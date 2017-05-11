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Число жертв землетрясения в китайском Синьцзяне возросло до восьми человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425203-ru.html

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11 мая 2017, 10:12       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Число жертв землетрясения магнитудой 5,5 в Синьцзян–Уйгурском автономном районе Китая, которое произошло в четверг утром, возросло до восьми человек, еще 11 ранены, сообщает агентство Синьхуа.
По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 (00.58 мск) по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине восьми километров.
По предварительным данным, восемь человек уже погибли и по меньшей мере 11 пострадали.
Отмечается, в радиусе 20 километров от эпицентра проживают 580 человек, в 50 километров – 6200 человек.
Источник РИА Новости

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