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Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев заявил о важности открытого диалога с ООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425202-ru.html

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11 мая 2017, 10:18       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о важности развития и укрепления конструктивного и открытого диалога между Узбекистаном и ООН, институтами этой универсальной международной организации, в том числе с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом он сказал во время встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейном. По сообщению Посольства Узбекистана в КР, это первый визит главного правозащитника ООН в Узбекистан.
На встрече было подчеркнуто, что всемерная защита прав человека является приоритетом проводимых глубоких структурных реформ в Узбекистане.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективным направлениям взаимодействия. Зейд Раад аль-Хусейн выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за теплый прием, уделяемое внимание и практические меры в вопросах защиты прав человека в Узбекистане. Он подтвердил готовность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека к развитию долгосрочного и системного двустороннего сотрудничества.
В Узбекистане действуют парламентский Омбудсман и Национальный центр по правам человека, создан новый внесудебный механизм защиты прав предпринимателей – Бизнес-Омбудсман.
В недавно утвержденной Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, ставшей "дорожной картой" реализации Целей устойчивого развития ООН, закреплена программа конкретных мер по совершенствованию построения демократического, правового государства и сильного гражданского общества.
Узбекистан присоединился более чем к 70 международным документам по правам человека, в том числе к 10 договорам ООН. Сегодня проводится системная работа по их имплементации в национальное законодательство и практику

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