Впервые в Бишкеке пройдет Ночь в музее

11 мая 2017, 10:24 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В городе Бишкек впервые 20 мая проводится мероприятие Ночь в музеях, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

С 18:00 до 22:00 часов в доме-музее Чуйкова С.А. по адресу: ул. Чуйкова №87 будет проведена экскурсия по музею и показан фильм о творчестве живописца.

С 19:00 до 20:00 часов проведен мастер-класс от художника В.Ф. Руппеля о современном искусстве: понимание, опыт художника, показ фотосерий типологий (концептуальная фотография как жанр).

С 20:00 до 21:00 часов все желающие могут поучаствовать в мастер-классах от художника Э. Болотбекова рисунки карандашом, портрет с натуры.

С 21:00 до 22:00 часов для посетителей музея будет организован мастер-класс З. Умаровой по прикладному искусству, квилингу (искусство бумага кручения, аппликация и коллажи из цветной бумаги, панно из природных материалов).

С 18:00 до 22:00 часов в доме-музее Мануиловой О. М. по адресу: ул. Тыныстанова №108 для всех посетителей будет проведена экскурсия о жизни и деятельности народного художника скульптора КР и показан фильм о творчестве скульптора.

С 19:00 до 20:00 часов всех желающих ждет мастер-класс заслуженного деятеля культуры Д. Жолчуева по скульптуре.

С 20:00 до 22:00 часов будет проведен мастер-класс от скульпторов Ш. Ыманбаева и Рахманалы у. Эдилбек по наброскам карандашом с натуры, портрет из глины.

"Уважаемые горожане и гости столицы! Мэрия города Бишкек приглашает вас посетить мероприятие Ночь в музее и прикоснуться к миру искусства и творчества, посмотреть экспозиции, представленные в музеях", - говорится в сообщении.