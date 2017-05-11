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Госкомитет по делам обороны объявил тендер на закупку 4 камчи за 8 тыс. сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425200-ru.html

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На сайте госзакупок опубликован тендер на "обделочные" работы

11 мая 2017, 10:13       Комментарии

Государственный комитет по делам обороны объявил тендер на закупку камчи. Как сообщается на официальном портале государственных закупок, ведомство намерено приобрести 4 камчи ручной работы в кожаном футляре с изображением национальных узоров за 8 тыс. сомов.
Срок приема конкурсных заявок истек 9 мая.
Госкомитет провел процедуру закупки методом прямого заключения договора, в связи с чем не опубликовал протокол вскрытия заявок.

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