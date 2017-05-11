Госкомитет по делам обороны объявил тендер на закупку 4 камчи за 8 тыс. сомов

11 мая 2017, 10:13 Комментарии

Государственный комитет по делам обороны объявил тендер на закупку камчи. Как сообщается на официальном портале государственных закупок, ведомство намерено приобрести 4 камчи ручной работы в кожаном футляре с изображением национальных узоров за 8 тыс. сомов.

Срок приема конкурсных заявок истек 9 мая.

Госкомитет провел процедуру закупки методом прямого заключения договора, в связи с чем не опубликовал протокол вскрытия заявок.