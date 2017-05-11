Госкомитет по делам обороны объявил тендер на закупку 4 камчи за 8 тыс. сомов

Государственный комитет по делам обороны объявил тендер на закупку камчи. Как сообщается на официальном портале государственных закупок, ведомство намерено приобрести 4 камчи ручной работы в кожаном футляре с изображением национальных узоров за 8 тыс. сомов.
Срок приема конкурсных заявок истек 9 мая.
Госкомитет провел процедуру закупки методом прямого заключения договора, в связи с чем не опубликовал протокол вскрытия заявок.
Комментарии
SAPE:
SetLinks:
При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна