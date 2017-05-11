Минсоцразвития: На месте стихийных бедствий увеличат финансирование работ по восстановлению инфраструктуры, распределив средства других районов

11 мая 2017, 10:22 Комментарии

На месте стихийных бедствий будут увеличены финансовые средства для организации общественно-оплачиваемых работ по восстановлению инфраструктуры путем распределения средств из других районов. Об этом сказала министр труда и соцразвития Таалайкуль Исакунова 11 мая в ходе посещения пострадавших от оползней сел.

Как сообщила пресс-служба Минсоцразвития, министр посетила села Дароот-Коргон, Карамык, Каратейит, Жекенди, Шибе Чон-Алайского района, а также село Аюу Узгенского района Ошской области.

Министр встретилась с пострадавшими, проживающими в палатках, посетила малообеспеченные семьи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых, семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Т.Исакунова посетила село Аюу Узгенского района, где сошел оползень, в результате чего погибли 24 человек. На месте происшествия состоялась рабочее совещание с начальниками районных управлений социального развития Ошской области, а также с начальниками управлений соцразвития Сузакского, Базар-Коргонского, Кадамжайского, Ноокенского районов и город Жалал-Абад и Кызыл-Кия.

Т.Исакунова сообщила о разработке матрицы мер срочного реагирования Минтруда и соцразвития на чрезвычайные ситуации. Она поручила продолжить работу по привлечению безработных граждан на общественно-оплачиваемые работы по восстановлению инфраструктуры, в том числе большого канала Ак-Суу в селе Карамык, Каратеит, при этом сообщила об увеличении финансовых средств для организации общественно оплачиваемых работ путем распределения средств из других районов.

Также министр поручила продолжить разработку планов индивидуальной работы с семьями погибших, потерпевших и индивидуальные планы по защите ребенка, изучить потребности детей из числа пострадавших семей, нуждающихся в летнем отдыхе в детских лагерях. Министр поручила районным управлениям соцразвития организовать субботники, высадки саженцев в пострадавших населенных пунктов.