Обсуждаемого в соцсетях ветерана труда могут внести в список тружеников тыла

11 мая 2017, 10:19 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Ветеран труда Капас Бокбаев может быть внесен в список тружеников тыла, для этого надо собрать соответствующие документы, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан его невестка Махабат Тынаева.

История с дедушкой обсуждается в социальных сетях. На празднике 9 Мая в Ново-Покровке ему подарили "пустой конверт". Сам ветеран и его родные решили, что в конверте должны были быть деньги или открытка с пожеланиями к празднику. Однако выяснилось, что единовременная помощь ему не полагается, так как Бокбаев не является тружеником тыла. А конверт сам по себе был поздравительной открыткой - ее изготовили ученики местной школы.

Как сообщила Тынаева, в среду ветерана труда навестил глава Ново-Покровского айыл окмоту и разъяснил ситуацию.

"Возникло недопонимание, но мы разобрались. Теперь же договорились с главой села, что будем ходатайствовать о включении дедушки в список тружеников тыла. Он работал и в годы войны, когда был совсем юным", - отметила она.

Семья ветерана труда выразила кыргызстанцам благодарность за поддержку.