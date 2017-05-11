 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Минсоцразвития: На месте стихийных бедствий увеличат финансирование работ по восстановлению инфраструктуры, распределив средства других районовМинсоцразвития: На месте стихийных бедствий увеличат финансирование работ по восстановлению инфраструктуры, распределив средства других районовВ Бельгии скандал из-за слова "бомба" в учебнике французского для мигрантовВ Бельгии скандал из-за слова "бомба" в учебнике французского для мигрантов

Обсуждаемого в соцсетях ветерана труда могут внести в список тружеников тыла

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425198-ru.html

Похожие новости

Дом ветерана ВОВ накрыл оползень, власти обещают помочь

В каких районах Бишкека в четверг отключат свет — список

Соцсети предскажут эпидемии гриппа

Внесены изменения в Закон КР "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызстане"

"Пустой конверт" ветерану: он плакал, получив его 9 Мая

11 мая 2017, 10:19       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Ветеран труда Капас Бокбаев может быть внесен в список тружеников тыла, для этого надо собрать соответствующие документы, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан его невестка Махабат Тынаева.
История с дедушкой обсуждается в социальных сетях. На празднике 9 Мая в Ново-Покровке ему подарили "пустой конверт". Сам ветеран и его родные решили, что в конверте должны были быть деньги или открытка с пожеланиями к празднику. Однако выяснилось, что единовременная помощь ему не полагается, так как Бокбаев не является тружеником тыла. А конверт сам по себе был поздравительной открыткой - ее изготовили ученики местной школы.
Как сообщила Тынаева, в среду ветерана труда навестил глава Ново-Покровского айыл окмоту и разъяснил ситуацию.
"Возникло недопонимание, но мы разобрались. Теперь же договорились с главой села, что будем ходатайствовать о включении дедушки в список тружеников тыла. Он работал и в годы войны, когда был совсем юным", - отметила она.
Семья ветерана труда выразила кыргызстанцам благодарность за поддержку.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум