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Взломан правительственный интернет-портал обращений Kattar.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425197-ru.html

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11 мая 2017, 10:26       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Взломан интернет-портал электронных обращений граждан www.kattar.kg, сообщает пресс-служба правительства.
Сбой произошел 8 мая. Сотрудникам отдела писем и приема граждан аппарата правительства и специалистам Управления делами президента и правительства не удалось устранить возникшие проблемы своими силами, пришлось обратиться к разработчику портала - в государственное управление "Инфо-Система".
"Предположительно, взломан сервер портала и, возможно, в результате атаки была удалена база данных сайта. По предварительным данным, взлом произведен не через программное обеспечение", - говорится в сообщении.
10 мая начались восстановительные работы. Неполадки будут устранены в кратчайшие сроки, заверила пресс-служба.

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