Взломан правительственный интернет-портал обращений Kattar.kg

11 мая 2017, 10:26 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Взломан интернет-портал электронных обращений граждан www.kattar.kg, сообщает пресс-служба правительства.

Сбой произошел 8 мая. Сотрудникам отдела писем и приема граждан аппарата правительства и специалистам Управления делами президента и правительства не удалось устранить возникшие проблемы своими силами, пришлось обратиться к разработчику портала - в государственное управление "Инфо-Система".

"Предположительно, взломан сервер портала и, возможно, в результате атаки была удалена база данных сайта. По предварительным данным, взлом произведен не через программное обеспечение", - говорится в сообщении.

10 мая начались восстановительные работы. Неполадки будут устранены в кратчайшие сроки, заверила пресс-служба.