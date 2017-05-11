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Оскорбившая ребенка учительница получила замечание и уволилась из школы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/oskorb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425195-ru.html

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11 мая 2017, 10:16       Комментарии

Оскорбившая ребенка учительница уволилась из школы, сообщает пресс-служба омбудсмена.
По данным пресс-службы акыйкатчы, на имя омбудсмена обратилась бишкекчанка, с жалобой на классного руководителя ее ребенка, ученика 3-го класса одной из столичных гимназий.
"В заявлении указано, что ее сын систематически подвергается оскорблениям со стороны классной руководительницы. Из-за такого отношения мальчик отказывается ходить в школу. В этой связи омбудсмен направил обращение на имя начальника Управления образования мэрии Бишкека, с требованием проверить сей факт. В управлении сообщили, что по данному вопросу проведена беседа с родительницей и классным руководителем. За создание конфликтной ситуации в классе, учителю объявлено замечание. Позже классный руководитель написала заявление об увольнении по собственному желанию", – говорится в сообщении.

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