Оскорбившая ребенка учительница получила замечание и уволилась из школы

11 мая 2017, 10:16 Комментарии

Оскорбившая ребенка учительница уволилась из школы, сообщает пресс-служба омбудсмена.

По данным пресс-службы акыйкатчы, на имя омбудсмена обратилась бишкекчанка, с жалобой на классного руководителя ее ребенка, ученика 3-го класса одной из столичных гимназий.

"В заявлении указано, что ее сын систематически подвергается оскорблениям со стороны классной руководительницы. Из-за такого отношения мальчик отказывается ходить в школу. В этой связи омбудсмен направил обращение на имя начальника Управления образования мэрии Бишкека, с требованием проверить сей факт. В управлении сообщили, что по данному вопросу проведена беседа с родительницей и классным руководителем. За создание конфликтной ситуации в классе, учителю объявлено замечание. Позже классный руководитель написала заявление об увольнении по собственному желанию", – говорится в сообщении.