В Монголии планируют возродить древнюю письменность

11 мая 2017, 9:41 Комментарии

В Монголии делопроизводство планируют с 2025 года перевести на старомонгольскую письменность. В общеобразовательных школах Монголии старомонгольское письмо в качестве отдельного предмета изучают с 1991 года. Этот алфавит состоит из 28 графем, слова пишутся сверху вниз.

Согласно историческим сведениям, старомонгольская письменность была создана по приказу Чингисхана на основании уйгурского алфавита писцом Тататунгой, захваченным после победы над ханом найманов Таяном. В средние века на старомонгольском языке были написаны такие труды, как "Тайная летопись", "Золотая летопись", "Сокровищница ценностей", священные буддийские книги "Ганжур" и "Данжур".

Нынешний алфавит монгольского языка, основанный на кириллице, был принят в 1940 году, одновременно с советскими республиками Центральной Азии, где сначала в 1929 году с арабской вязи перешли на латиниц, а позже на кириллицу.