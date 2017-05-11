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Русло БЧК в антисанитарном состоянии и может превратиться в свалку

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359620_ry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425193-ru.html

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11 мая 2017, 9:45       Комментарии

В ходе очередного объезда по санитарному состоянию города, инспекторами СЭИ (Санитарно-экологическая инспекция) столичного муниципалитета было установлено, что русло БЧК находится в антисанитарном состоянии.
Со стороны сотрудников Чуйского водного хозяйства (ЧГБУВХ) не проводится санитарная очистка БЧК.
Инспектором СЭИ был составлен протокол в отношении директора ЧГБУВХ Девяткулова Р.О. по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Свердловского района.

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