Русло БЧК в антисанитарном состоянии и может превратиться в свалку

11 мая 2017, 9:45 Комментарии

В ходе очередного объезда по санитарному состоянию города, инспекторами СЭИ (Санитарно-экологическая инспекция) столичного муниципалитета было установлено, что русло БЧК находится в антисанитарном состоянии.

Со стороны сотрудников Чуйского водного хозяйства (ЧГБУВХ) не проводится санитарная очистка БЧК.

Инспектором СЭИ был составлен протокол в отношении директора ЧГБУВХ Девяткулова Р.О. по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Свердловского района.