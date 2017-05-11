В Австрии мигранту дали пожизненное за военные преступления в Сирии

11 мая 2017, 9:57 Комментарии

В Австрии мигрант, подавший прошение о политическом убежище, приговорен к пожизненному заключению за убийство 20 человек в Сирии, передает Би-би-си.

27-летний мужчина был признан виновным в стрельбе по невооруженным или раненым солдатам после битвы в городе Хомс.

Неназванный мигрант отрицал все обвинения. Он был арестован на западе Австрии в июне.

Сообщается, что это первый случай, когда в Австрии рассматривается дело о военных преступлениях в Сирии.

Расследование началось еще в прошлом году, когда власти узнали о прошлом мигранта.

Австрийские СМИ пишут, что мужчина сам рассказал соседям по австрийскому центру для беженцев, что воевал в рядах исламистской повстанческой группировки, связанной со "Свободной сирийской армией", и убивал солдат правительственных войск.

Адвокаты настаивали, что его рассказ о событиях просто был неверно переведен. Они намерены обжаловать приговор.

По данным издания Der Standard, речь идет о палестинце без гражданства, который вырос в лагере для беженцев в Хомсе.

Хотя обвиняемый не является гражданином Австрии и не совершал преступлений на ее территории, экстрадировать его в Сирию невозможно из-за продолжающихся там боевых действий.

Убийство безоружных и раненых солдат запрещено Женевской конвенцией.