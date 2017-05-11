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В Австрии мигранту дали пожизненное за военные преступления в Сирии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359624_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425192-ru.html

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11 мая 2017, 9:57       Комментарии

В Австрии мигрант, подавший прошение о политическом убежище, приговорен к пожизненному заключению за убийство 20 человек в Сирии, передает Би-би-си.
27-летний мужчина был признан виновным в стрельбе по невооруженным или раненым солдатам после битвы в городе Хомс.
Неназванный мигрант отрицал все обвинения. Он был арестован на западе Австрии в июне.
Сообщается, что это первый случай, когда в Австрии рассматривается дело о военных преступлениях в Сирии.
Расследование началось еще в прошлом году, когда власти узнали о прошлом мигранта.
Австрийские СМИ пишут, что мужчина сам рассказал соседям по австрийскому центру для беженцев, что воевал в рядах исламистской повстанческой группировки, связанной со "Свободной сирийской армией", и убивал солдат правительственных войск.
Адвокаты настаивали, что его рассказ о событиях просто был неверно переведен. Они намерены обжаловать приговор.
По данным издания Der Standard, речь идет о палестинце без гражданства, который вырос в лагере для беженцев в Хомсе.
Хотя обвиняемый не является гражданином Австрии и не совершал преступлений на ее территории, экстрадировать его в Сирию невозможно из-за продолжающихся там боевых действий.
Убийство безоружных и раненых солдат запрещено Женевской конвенцией.

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