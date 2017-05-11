Новые президенты Франции и Южной Кореи получили поздравления от Атамбаева

11 мая 2017, 9:59 Комментарии

Алмазбек Атамбаев поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост президента Французской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Выражаю уверенность, что Кыргызстан и Франция продолжат укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного партнерства в интересах наших народов и стран", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Алмазбек Атамбаев пожелал Эммануэлю Макрону благополучия, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Франции - мира и процветания.

Также Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина по случаю победы на выборах президента Республики Корея.

"Убежден, что ваше пребывание на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему развитию Южной Кореи, а также укреплению традиционно дружеских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Корея", - отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.