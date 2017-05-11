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В Москве показали фильмы о героических подвигах кыргызстанцев в ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-moskve-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425190-ru.html

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11 мая 2017, 9:45       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. 10-мая в Московском доме национальностей прошел показ документального фильма "Наш генерал" и художественного фильма "Ранние журавли", снятые киностудией "Кыргызфильм", посвященных подвигам кыргызстанцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского кыргызского конгресса.
На показ пришли как молодые люди, так и шестеро ветеранов войны и блокадники Ленинграда. Документальный фильм посвящен 316 стрелковой дивизии под командованием военного комиссара Киргизской ССР генерал-майора И.В. Панфилова, героически павшей в 1941 году, обороняя Москву от немецких захватчиков.
Цель мероприятия: отдать дань уважения и благодарности всем тем, кто внес свой посильный вклад в Великую Победу и донести до молодого поколения силу и единства духа советского народа, популяризация героического подвига кыргызстанцев, воспитание патриотизма среди молодёжи.
Показ организован Общероссийской общественнной организацией "Кыргызский конгресс" совместно с Департаментом кинематографии при Министерстве культуры и информации Кыргызской Республики.

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