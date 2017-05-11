УВКПЧ ООН готово поддержать реформы в Узбекистане

11 мая 2017, 9:47 Комментарии

Ташкент, 11 мая /Толонбай Курбанов- Кабар/. "Узбекистан меняется, и мы здесь для того, чтобы поддержать вашу страну в свете этих изменений", заявил Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) Зейд Раад аль-Хусейном накануне во время своего выступления на гражданском форуме "Права человека и взаимное сотрудничество" в Центре "Стратегия развития" в Ташкенте.

По его словам, очень сложно представить себе устойчивую систему защиты и обеспечения прав человека без активного гражданского общества. "Именно в этих целях мы всегда поддерживаем деятельность гражданских институтов и неправительственных организаций" - подчеркнул Зейд Раад аль-Хусейн.

"Мы приехали сюда, чтобы поддержать реформы, которые запланированы правительством. Мы понимаем, что эти реформы долгосрочные, уйдет некоторое время, но самое главное, что процесс уже начат. Мы хотим действовать в рамках данных реформ как партнеры правительства, одновременно мы хотим быть и партнерами НПО и гражданских институтов, только сообща мы можем решить имеющиеся проблемы", отметил верховный комиссар.

Форум проводился впервые за последние 12 лет в Узбекистане с участием около 50 представителей НПО и других институтов гражданского общества.