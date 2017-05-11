 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Разработана Матрица мер реагирования в отношении пострадавших от природных катаклизмов -Глава МинсоцтрудаРазработана Матрица мер реагирования в отношении пострадавших от природных катаклизмов -Глава МинсоцтрудаРусло БЧК в антисанитарном состоянии и может превратиться в свалкуРусло БЧК в антисанитарном состоянии и может превратиться в свалку

УВКПЧ ООН готово поддержать реформы в Узбекистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uvkpch-oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425189-ru.html

Похожие новости

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев заявил о важности открытого диалога с ООН

Кто поедет в регионы? Молодые врачи готовы совершить экспедиции по стране

Нет органа, контролирующего качество подготовки водителей, - завотделом по контролю регистрации водителей ГРС

Trend: Защита прав человека является приоритетом политики реформ в Узбекистане - глава МИД

Верховный комиссар ООН по правам человека прибыл с визитом в Узбекистан

11 мая 2017, 9:47       Комментарии

Ташкент, 11 мая /Толонбай Курбанов- Кабар/. "Узбекистан меняется, и мы здесь для того, чтобы поддержать вашу страну в свете этих изменений", заявил Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) Зейд Раад аль-Хусейном накануне во время своего выступления на гражданском форуме "Права человека и взаимное сотрудничество" в Центре "Стратегия развития" в Ташкенте.
По его словам, очень сложно представить себе устойчивую систему защиты и обеспечения прав человека без активного гражданского общества. "Именно в этих целях мы всегда поддерживаем деятельность гражданских институтов и неправительственных организаций" - подчеркнул Зейд Раад аль-Хусейн.
"Мы приехали сюда, чтобы поддержать реформы, которые запланированы правительством. Мы понимаем, что эти реформы долгосрочные, уйдет некоторое время, но самое главное, что процесс уже начат. Мы хотим действовать в рамках данных реформ как партнеры правительства, одновременно мы хотим быть и партнерами НПО и гражданских институтов, только сообща мы можем решить имеющиеся проблемы", отметил верховный комиссар.
Форум проводился впервые за последние 12 лет в Узбекистане с участием около 50 представителей НПО и других институтов гражданского общества.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум