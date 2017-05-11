Разработана Матрица мер реагирования в отношении пострадавших от природных катаклизмов -Глава Минсоцтруда

11 мая 2017, 9:52 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова посетила села: Дароот Коргон, Карамык, Каратейит, Жекенди, Шибе Чон-Алайского района, а также село Аюу Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе МТСР КР.

На месте происшествия министр лично встретилась со всеми пострадавшими, кто проживает в настоящее время в палатках. Также она посетила малообеспеченные семьи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых, семей и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главой ведомства было отмечено, что необходимо особое внимание уделять уязвимым группам населения.

Далее глава ведомства посетила село Аюу Узгенского района, где произошло оползень, в результате чего погибли 24 человек. На месте происшествия состоялась рабочее совещание со всеми начальниками районных управлений социального развития Ошской области, а также с начальниками управлений соцразвития Сузакского, Базаркоргонского, Кадамжайского, Ноокенского районов и г.Джалал-Абад и Кызыл-Кия.

На встрече Таалайгуль Исакунова отметила, что разработана Матрица мер срочного реагирования Минсоцтруда КР на чрезвычайные ситуации в вышеуказанных местах. Главой ведомства были даны четкие указания по работе с гражданами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А именно, продолжить работу по привлечению безработных граждан на общественно-оплачиваемые работы по восстановлению инфраструктуры, в том числе большого канала Ак-Суу в селе Карамык, Каратеит, при этом отметив, что на месте стихийных бедствий будут увеличены финансовые средства для организации общественно оплачиваемых работ путем распределения средств из других районов. Разработку планов индивидуальной работы с семьями погибших, потерпевших (ПИРС) и индивидуальные планы по защите ребенка (ИПЗР). Изучить потребности детей из числа пострадавших семей, нуждающихся в летнем отдыхе в детских лагерях. Она добавила, что необходимо тесно работать с местными НКО по предоставлению психологической помощи пострадавшим. Кроме того, она поручила районным управлениям соцразвития организовать субботники, высадки саженцев в пострадавших населенных пунктов.