 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

УВКПЧ ООН готово поддержать реформы в УзбекистанеУВКПЧ ООН готово поддержать реформы в УзбекистанеВ Монголии планируют возродить древнюю письменностьВ Монголии планируют возродить древнюю письменность

"Реал" и "Ювентус" сыграют в финале Лиги чемпионов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425187-ru.html

Похожие новости

Минсоцразвития: На месте стихийных бедствий увеличат финансирование работ по восстановлению инфраструктуры, распределив средства других районов

Эксперт: Для экономического роста Кыргызстану необходимо оздоровить финансовый сектор

Консультативный комитет по финансовым рынкам ЕЭК одобрил структуру Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС

Ю.Кяхконен: "Для содействия росту в странах Кавказа и ЦА необходимо оздоровить финансовый сектор"

Украинка в финале конкурса красоты выступит в кыргызском платье

11 мая 2017, 9:45       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Испанский "Реал" и итальянский "Ювентус" сыграют в финале Лиги чемпионов по футболу.
В минувшие два дня состоялись вторые полуфинальные игры главного европейского турнира. Ранее "Ювентус" оказался сильнее в противостоянии с "Монако" - он прошел дальше со счетом 4:1.
В среду путевку в финал разыграли две мадридские команды - "Реал" и "Атлетико". У "Реала" уже было преимущество (3:0 после первой игры). Тем не менее на 20-й минуте ответного матча на "Висенте Кальдерон" счет составлял 2:0 в пользу "Атлетико". Однако в конце первого тайма, после великолепного финта нападающего "Реала" Карима Бензема, Иско забил гол в гостях.
В этом матче были как эмоции, так и замечательные сейвы вратарей. В первом тайме игроки не могли совладать с эмоциями, и главный арбитр игры Джюнейт Чакыр раздавал карточки направо и налево. Вторая половина игры прошла спокойно, команды доиграли матч без голов. Итоговый счет по сумме двух игр - 4:2 в пользу "Реала".
Мадридский и итальянский клуб теперь встретятся в финале Лиги чемпионов на стадионе в Кардиффе (Уэльс) 3 июня.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум