"Реал" и "Ювентус" сыграют в финале Лиги чемпионов

11 мая 2017, 9:45 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Испанский "Реал" и итальянский "Ювентус" сыграют в финале Лиги чемпионов по футболу.

В минувшие два дня состоялись вторые полуфинальные игры главного европейского турнира. Ранее "Ювентус" оказался сильнее в противостоянии с "Монако" - он прошел дальше со счетом 4:1.

В среду путевку в финал разыграли две мадридские команды - "Реал" и "Атлетико". У "Реала" уже было преимущество (3:0 после первой игры). Тем не менее на 20-й минуте ответного матча на "Висенте Кальдерон" счет составлял 2:0 в пользу "Атлетико". Однако в конце первого тайма, после великолепного финта нападающего "Реала" Карима Бензема, Иско забил гол в гостях.

В этом матче были как эмоции, так и замечательные сейвы вратарей. В первом тайме игроки не могли совладать с эмоциями, и главный арбитр игры Джюнейт Чакыр раздавал карточки направо и налево. Вторая половина игры прошла спокойно, команды доиграли матч без голов. Итоговый счет по сумме двух игр - 4:2 в пользу "Реала".

Мадридский и итальянский клуб теперь встретятся в финале Лиги чемпионов на стадионе в Кардиффе (Уэльс) 3 июня.