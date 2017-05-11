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Министр соцразвития посетила пострадавших от оползня узгенцев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/minist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425186-ru.html

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11 мая 2017, 9:30       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова посетила села Дароот Коргон, Карамык, Каратейит, Жекенди, Шибе Чон-Алайского района, а также село Аюу Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На месте происшествия министр лично встретилась со всеми пострадавшими, кто проживает в настоящее время в палатках. Также она посетила малообеспеченные семьи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых, семей и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главой ведомства отмечено, что необходимо особое внимание уделять уязвимым группам населения.
"Далее глава ведомства посетила село Аюу Узгенского района, где произошло оползень, в результате чего погибли 24 человек. На встрече Таалайгуль Исакунова отметила, что разработан Матрица мер срочного реагирования Министерства труда и социального развития КР на чрезвычайные ситуации в вышеуказанных местах. Главой ведомства даны четкие указания по работе с гражданами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А именно, продолжить работу по привлечению безработных граждан на общественно-оплачиваемые работы по восстановлению инфраструктуры, в том числе большого канала Ак-Суу в селе Карамык, Каратеит, при этом отметив, что на месте стихийных бедствий будут увеличены финансовые средства для организации общественно оплачиваемых работ путем распределения средств из других районов", – говорится в сообщении.
Разработку планов индивидуальной работы с семьями погибших, потерпевших (ПИРС) и индивидуальные планы по защите ребенка (ИПЗР). Изучить потребности детей из числа пострадавших семей, нуждающихся в летнем отдыхе в детских лагерях. Она добавила, что необходимо тесно работать с местными НКО по предоставлению психологической помощи пострадавшим. Кроме того, она поручила районным управлениям соцразвития организовать субботники, высадки саженцев в пострадавших населенных пунктов.
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