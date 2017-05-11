Константин Затулин ответил на критику президента Кыргызстана

11 мая 2017, 9:27 Комментарии

Депутат Государственной думы Российской Федерации Константин Затулин озвучил свою позицию в ответ на критику президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, озвученную 9 мая в Бишкеке на митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте К. Затулина.

Напомним, глава государства заявил, что "депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала "Россия-1" призвал к жестким мерам к мигрантам из Кыргызстана, обосновав это тем, что кыргызы – чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России".

"Достойно сожаления, что глава союзного России государства использует трибуну в День Победы для сведения каких-то пропагандистских счетов. Сам ли он или его подсказчики передернули, переврали мои высказывания и поводы к ним, – не так уж важно. Важно, что приписанные мне слова и намерения пытаются выдать за свидетельство неуважения представителей российского общества к кыргызскому народу и его участию в общей победе над врагом в Великой Отечественной войне. Это ложь. И от того, что она произнесена из уст самого президента Кыргызской Республики, она не перестает ложью быть", — говорится в ответе Константина Затулина.

Нардеп уточняет, что передача Владимира Соловьева, на которую ссылается Атамбаев, вышла на канале "Россия" 15 марта 2017 года.

"Никто не знал тогда, что через две с лишним недели, 3 апреля, гражданин России – выходец из Кыргызстана взорвет бомбу в санкт-петербургском метро. Соответственно, в дискуссии у Соловьева не было никакого повода к истерии, в развязывании которой меня обвиняет Алмазбек Атамбаев. Передача, между прочим, была посвящена обсуждению внесенных мной в Госдуму законопроектов, направленных на упрощение получения российского гражданства "носителями русского языка", – той людской категории, которая появилась в нашем законодательстве о гражданстве по инициативе президента России Владимира Путина. Очевидно, что многие кыргызы могут претендовать на этот статус и, в последующем, на гражданство России. И они претендуют. Не могу сказать, что всем в России это нравится, – есть люди, считающие, что на пути выходцев из Средней Азии нужно ставить заслон. Как раз я против любой такой дискриминации, – она не в русской традиции, тем более, что с Кыргызстаном и Казахстаном мы вовлечены в общий интеграционный проект – Евразийский союз. И об этом я говорил в передаче у Владимира Соловьева", — попытался оправдаться К. Затулин.

"Другое дело, что с распадом прежнего Союза ССР мы со многими советскими народами оказались в разных государствах, в разных отечествах. И российский Закон "О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом" не касается, по моему мнению, тех наций – кыргызской, казахской, таджикской, туркменской, латышской, эстонской и др., которые обрели после 1991 года свое национально-государственное самоопределение и не относятся, как правило, к числу народов, исторически проживающих на территории современной Российской Федерации. Подчеркну – народов, а не отдельных их представителей, которые вправе добиваться гражданства РФ как носители русского языка, выходцы с территории Российской Империи или Советского Союза, члены семей или выпускники российских вузов, желающие остаться в России. Обо всем этом я тоже сказал в передаче у Владимира Соловьева и не вижу, в чем я погрешил против соотечественников господина Атамбаева и его самого. Кличка "чужаки", а тем более призыв к "жестким мерам" в отношении каких-либо наших бывших советских сограждан начисто отсутствуют в моем лексиконе, в политической и научной практике. Откуда это взял господин президент?" — задается вопросом депутат Госдумы РФ.

Затулин уточняет, что на следующий день после теракта 3 апреля в передаче "Первая студия" на Первом канале, когда российское общество было так взбудоражено вопросом "почему?", именно он говорил о том, что "невозможно представить, чтобы кто-нибудь из кыргызских ветеранов Великой Отечественной войны, которых народ приветствовал на трибунах праздничного Парада на Красной площади, мог бы оказаться как-то причастен к злодеянию, которому нет имени".

"Не думаю, что разговоры в московских студиях телевидения в те дни прошли мимо властей Кыргызстана или Узбекистана, – при таком-то поводе к интересу ко всему произносимому на российском телевидении. Меня тем более оскорбляет публичный донос на неуважение к ветеранам и памяти о Великой Отечественной войне, который прозвучал только что из Бишкека. Как раз к памяти уважаемого президента Кыргызстана у меня возникают вопросы. Не так много лет прошло с тех пор, когда Алмазбек Атамбаев был в оппозиции и преследовался действовавшей властью республики. Когда стало совсем плохо, по его просьбе мы пригласили его в Институт стран СНГ в Москве, чтобы фактом публичной встречи подтвердить уважение, которым он пользуется в России. А когда решался вопрос "или – или", – в ходе достигшей кульминации борьбы между прежним президентом Бакиевым и его политическими противниками, – именно ко мне, чьи "предки вышли из лесов Европы", обратился земляк господина Атамбаева Андрей Бельянинов, чтобы забить тревогу и не дать репрессировать своего друга. Что я и сделал. А может быть, "главный этнограф" Киргизии думает, что это мои предки вышли из "песков Палестины"? Как, например, предки армянского рода Кара-Мурза – из Алтая?" — задается вопросом Константин Затулин.