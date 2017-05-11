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Мэр Бишкека Албек Ибраимов совершил рабочий объезд Первомайского района

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359617_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425184-ru.html

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Минсоцразвития: На месте стихийных бедствий увеличат финансирование работ по восстановлению инфраструктуры, распределив средства других районов

11 мая 2017, 9:11       Комментарии

Мэр г. Бишкек Албек Ибраимов посетил Первомайский район и ознакомился с работой по благоустройству района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Градоначальник проинспектировал строящуюся школу в жилом массиве "Калыс Ордо" на 660 учебных мест и ознакомился с ходом строительства. По словам начальника Общественно-государственного управления капитального строительства Сталбека Омурканова, строительство школы ведется по графику и завершится в срок.
Далее глава столичного муниципалитета ознакомился с проводимыми берегоукрепительными работами русла реки Ала-Арча в Заводском посёлке. Начальник управления МЧС по городу Бишкек Болотбек Аманбаев проинформировал Албека Ибраимова о том, что в целях укрепления русла реки планируется сооружение дамбы.
Мэр также посетил Министерство здравоохранения КР, где был рассмотрен вопрос организации подъездных путей к учреждению для машин скорой медицинской помощи. По итогам объезда мэр поручил муниципальному предприятию Бишкекглавархитектура при разработке проекта подъездных путей учитывать интересы пешеходов, автомобилистов и медицинского персонала.
В завершение объезда Албек Ибраимов ознакомился с благоустройством сквера имени Тоголока Молдо. Муниципальному предприятию Бишкекасфальтсервис указано навести порядок после завершения ремонта тротуаров.

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