Мэр Бишкека Албек Ибраимов совершил рабочий объезд Первомайского района

11 мая 2017, 9:11 Комментарии

Мэр г. Бишкек Албек Ибраимов посетил Первомайский район и ознакомился с работой по благоустройству района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник проинспектировал строящуюся школу в жилом массиве "Калыс Ордо" на 660 учебных мест и ознакомился с ходом строительства. По словам начальника Общественно-государственного управления капитального строительства Сталбека Омурканова, строительство школы ведется по графику и завершится в срок.

Далее глава столичного муниципалитета ознакомился с проводимыми берегоукрепительными работами русла реки Ала-Арча в Заводском посёлке. Начальник управления МЧС по городу Бишкек Болотбек Аманбаев проинформировал Албека Ибраимова о том, что в целях укрепления русла реки планируется сооружение дамбы.

Мэр также посетил Министерство здравоохранения КР, где был рассмотрен вопрос организации подъездных путей к учреждению для машин скорой медицинской помощи. По итогам объезда мэр поручил муниципальному предприятию Бишкекглавархитектура при разработке проекта подъездных путей учитывать интересы пешеходов, автомобилистов и медицинского персонала.

В завершение объезда Албек Ибраимов ознакомился с благоустройством сквера имени Тоголока Молдо. Муниципальному предприятию Бишкекасфальтсервис указано навести порядок после завершения ремонта тротуаров.