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Открываются авиарейсы из Ташкента и Новосибирска на Иссык-Куль

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359616_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425183-ru.html

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11 мая 2017, 9:12       Комментарии

На Иссык-Куль начнут летать самолеты из Ташкента и Новосибирска. По данным узбекских туристических агентств, с 5 июля по 30 августа самолеты начнут летать из аэропорта Ташкента в аэропорт Тамчы (КР).
По сведениям компаний Diplomatic VIP и Travel Service, каждую среду 190-местный Боинг-757-231 будет совершать рейсы по маршруту Ташкент–Тамчы–Ташкент. Время полета – 1 час 20 минут. Стоимость перелета - 340 долларов.
Также открыты прямые рейсы на Иссык-Куль из самого крупного города Сибири - Новосибирска. Самолет Embraer-170 компании S7 airlines по средам и пятницам будет совершать рейс Новосибирск–Тамчы–Новосибирск. Время полета – 2 часа 50 минут.
Ожидается возобновление международных рейсов Астана–Тамчы–Астана, Алматы–Тамчы–Астана и Шымкент–Тамчы–Шымкент.

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