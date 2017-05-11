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В Китае восемь человек погибли в результате землетрясения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359621_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425182-ru.html

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11 мая 2017, 9:18       Комментарии

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, в результате которого погибли восемь человек. Как сообщает RT со ссылкой на агентство "Синьхуа", ещё 11 человек получили ранения.
Очевидцы заявляют, что после землетрясения ощущались множественные афтершоки.
По данным сейсмологического управления СУАР, почти 200 зданий были разрушены в результате землетрясения.
"По меньшей мере 180 зданий оказались разрушенными в результате землетрясения магнитудой 5,5", - приводит текст сообщения РИА "Новости".

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