Прокуратура попросила для стамбульского стрелка 40 пожизненных сроков

11 мая 2017, 9:19 Комментарии

Представители прокуратуры Стамбула попросили 40 пожизненных сроков и 2397 лет тюремного заключения для Абдулкадыра Машарипова, напавшего в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina, сообщило турецкое издание Sabah. Ранее Машарипов попросил суд вынести ему смертный приговор, несмотря на отмену смертной казни в Турции.

Машарипов обвиняется "в попытке свержения конституционного строя," совершении террористического акта, убийства большого числа людей, заговора и незаконном хранении оружия.

В ходе дачи показаний Машарипов признался, что вначале планировал совершить теракт в новогоднюю ночь на стамбульской площади "Таксим". Но из-за усиленных мер безопасности на площади, он решил напасть на посетителей ночного клуба "Reina". В результате обстрела посетителей клуба погибли 40 человек, ранены - 70.

Машарипов был задержан через несколько недель после теракта в Эсенюртском квартале Стамбула. В ходе его задержания в квартире были найдены и изъяты два пистолета, 197 тысяч долларов США, дрон и SIM-карты. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, эти деньги могли быть переданы Машарипову за совершение теракта в Стамубле.