 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке водитель насмерть сбил подростка и скрылсяВ Бишкеке водитель насмерть сбил подростка и скрылсяВ Китае восемь человек погибли в результате землетрясенияВ Китае восемь человек погибли в результате землетрясения

Прокуратура попросила для стамбульского стрелка 40 пожизненных сроков

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359618_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425181-ru.html

Похожие новости

В Австрии мигранту дали пожизненное за военные преступления в Сирии

Прокуратура попросила для стамбульского стрелка 2 тыс. 397 лет тюрьмы

Negatiff: Массовая драка с перестрелкой возле кафе "Деревяшка", в бане "Кристаллис" две женщины избили девушку

В Караколе застрелили сбежавшую из зоопарка волчицу

Волчицу, бегавшую по Караколу с окровавленной пастью, пристрелили

11 мая 2017, 9:19       Комментарии

Представители прокуратуры Стамбула попросили 40 пожизненных сроков и 2397 лет тюремного заключения для Абдулкадыра Машарипова, напавшего в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina, сообщило турецкое издание Sabah. Ранее Машарипов попросил суд вынести ему смертный приговор, несмотря на отмену смертной казни в Турции.
Машарипов обвиняется "в попытке свержения конституционного строя," совершении террористического акта, убийства большого числа людей, заговора и незаконном хранении оружия.
В ходе дачи показаний Машарипов признался, что вначале планировал совершить теракт в новогоднюю ночь на стамбульской площади "Таксим". Но из-за усиленных мер безопасности на площади, он решил напасть на посетителей ночного клуба "Reina". В результате обстрела посетителей клуба погибли 40 человек, ранены - 70.
Машарипов был задержан через несколько недель после теракта в Эсенюртском квартале Стамбула. В ходе его задержания в квартире были найдены и изъяты два пистолета, 197 тысяч долларов США, дрон и SIM-карты. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, эти деньги могли быть переданы Машарипову за совершение теракта в Стамубле.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум