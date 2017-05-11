В Бишкеке водитель насмерть сбил подростка и скрылся

11 мая 2017, 9:20 Комментарии

В Бишкеке водитель Mercedes сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом "ВБ" сообщили очевидцы событий.

Как уточняется, ДТП произошло накануне, 10 мая, примерно в 22.00 на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Ден Сяопина. Мужчина сбил стоявшего у дороги 15-летнего школьника.

"От удара мальчик отлетел на трассу и оказался под колесами другой машины. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия. Ребенок скончался по дороге в больницу. УПМ объявило план-перехват", - сообщили очевидцы.

В Управлении патрульной милиции подтвердили данную информацию. Уточняется, что виновник ДТП еще не задержан.