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В Бишкеке водитель насмерть сбил подростка и скрылся

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359623_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425180-ru.html

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11 мая 2017, 9:20       Комментарии

В Бишкеке водитель Mercedes сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом "ВБ" сообщили очевидцы событий.
Как уточняется, ДТП произошло накануне, 10 мая, примерно в 22.00 на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Ден Сяопина. Мужчина сбил стоявшего у дороги 15-летнего школьника.
"От удара мальчик отлетел на трассу и оказался под колесами другой машины. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия. Ребенок скончался по дороге в больницу. УПМ объявило план-перехват", - сообщили очевидцы.
В Управлении патрульной милиции подтвердили данную информацию. Уточняется, что виновник ДТП еще не задержан.

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